Tiểu đoàn 452, Vùng 4 Hải quân tổ chức tham quan, giáo dục truyền thống tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Sáng 28/9, tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), Tiểu đoàn 452, Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân đã tổ chức hoạt động tham quan, giáo dục truyền thống cho hơn 200 cán bộ, học viên lớp tạo nguồn Học viện Hải quân khóa 70.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Vùng 4 Hải quân (26/10/1975 * 26/10/2025).

Trong chương trình, cán bộ, học viên đã thành kính dâng hương, hoa tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ Gạc Ma; nghe giới thiệu về quá trình hình thành, xây dựng Khu tưởng niệm cùng những câu chuyện xúc động về sự hy sinh anh dũng, bất tử của các chiến sĩ trong trận chiến bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Học viên được nghe giới thiệu thuyết trình Vòng tròn bất tử tượng trưng cho 64 chiến sĩ Hải quân đã anh dũng hy sinh trong sự kiện Gạc Ma

Đại úy Lưu Hoàng Đức - Chính trị viên Tiểu đoàn 452, cho biết: “Thông qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn mỗi cán bộ, học viên nhận thức sâu sắc hơn về sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh; từ đó ra sức học tập, rèn luyện, phát huy truyền thống, nêu cao ý chí quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.”

Cũng tại đây, Học viên Hoàng Hải Quân, Đại đội 1, Tiểu đoàn 452, xúc động bày tỏ: “Được tham quan, dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, tôi vô cùng tự hào và biết ơn thế hệ cha anh đi trước. Đây là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện thật tốt, phấn đấu trở thành một học viên sĩ quan trong quân đội gương mẫu, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” và xứng đáng với sự hy sinh của các anh linh chiến sĩ nơi đây.”

Hoạt động tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma không chỉ là dịp tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, mà còn là bài học trực quan, sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, củng cố bản lĩnh và ý chí quyết tâm cho cán bộ, học viên Tiểu đoàn 452 trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Minh Đức - Thanh Hoàng