Tiểu sử và tóm tắt quá trình công tác của các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đồng chí Hoàng Đăng Quang - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định chỉ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, Thường trực Tỉnh ủy gồm 7 đồng chí.

Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ trân trọng giới thiệu Infographic tóm tắt quá trình công tác của 7 đồng chí là Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Infographic thể hiện ngắn gọn các mốc thời gian, vị trí công tác cũng như những dấu ấn trong sự nghiệp của từng đồng chí, góp phần làm rõ hành trình cống hiến, tinh thần trách nhiệm và vai trò của các đồng chí qua các vị trí công tác.

Nhóm PV