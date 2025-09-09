Tiểu thuyết “Mưa đỏ” đắt hàng theo cơn sốt của phim

Trong khi phim “Mưa đỏ” liên tục tạo “cơn bão” phòng vé thì trên thị trường xuất bản, tiểu thuyết cùng tên cũng chứng kiến hiện tượng “cháy hàng” chưa từng có tiền lệ.

Tiểu thuyết “Mưa đỏ” liên tục được đóng gói gửi tới độc giả (Ảnh: Bình Book)

Đại tá Phạm Văn Trường - Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Quân đội nhân dân cho biết, trong "cơn sốt" Mưa đỏ từ phim ảnh đến thị trường xuất bản, NXB liên kết với đối tác đã và đang phát hành số lượng ấn phẩm lớn, với 60.000 cuốn.

"Hiện tại, với số lượng sách này NXB đã và đang đáp ứng đủ cho nhu cầu độc giả trên toàn quốc. Số lượng ấn phẩm Mưa đỏ tiếp tục được in trong thời gian tới ra sao còn tùy thuộc vào sức nóng của thị trường và nhu cầu khán giả", Đại tá Phạm Văn Trường chia sẻ.

Không chỉ là dấu ấn doanh thu liên tục "nhảy số" của bộ phim Mưa đỏ, thị trường xuất bản cũng nóng rần rần với hiện tượng hiếm có từ tiểu thuyết do nhà văn Chu Lai sáng tác. Nhiều hiệu sách cho biết độc giả phải chờ tới trên 10 ngày, thậm chí lâu hơn mới nhận được tiểu thuyết đặt hàng. Dù dự đoán nhu cầu độc gia tăng cao nhưng chính các nhà sách cũng không ngờ lượng người đặt sách lại đông đảo như vậy.

Theo chủ cửa hàng sách Bình Book, gần như không ai đón được sự bùng nổ của "quả bom" Mưa đỏ. Số lượng sách của cửa hàng có chỉ đáp ứng 20% nhu cầu của độc giả. Tất cả các cửa hàng đều phải đợi nhà in và để đáp ứng đủ nhu cầu khách hàng, thời gian chờ đợi cũng mất khá nhiều ngày. Đại diện cửa hàng nói trên chia sẻ, số lượng sách trả cho khách hàng mới đạt tỉ lệ 1/3 so với nhu cầu.

Không chỉ tạo hiện tượng "vô tiền khoáng hậu" trong điện ảnh tính đến thời điểm này, Mưa đỏ cũng lập kỷ lục hiếm thấy trong lĩnh vực xuất bản khi khiến hàng ngàn độc giả phải chờ đợi trên dưới nửa tháng mới được nhận hàng. Dịp 30/4- 1/5, tiểu thuyết Mưa đỏ đã bắt đầu được quan tâm, tuy nhiên thời điểm đó sách mới chỉ bán được một số lượng không đáng kể.

Một bộ phận người làm xuất bản, nhà sách cũng dự đoán sức tiêu thụ của tiểu thuyết sẽ tăng cao trong dịp 2/9 - khi bộ phim cùng tên ra rạp, tuy nhiên sức bùng nổ như những ngày qua lại là điều không ai ngờ tới. Trước khi bộ phim ra mắt, một đơn vị làm sách đã in sẵn 3000 cuốn - con số được xem là ấn tượng đối với sách về đề tài chiến tranh cách mạng. Nhưng sau khi phim ra mắt, đã có một cơn “mưa đỏ” tràn vào thị trường sách.

Ghi nhận sự bùng nổ về doanh số của tiểu thuyết Mưa đỏ, giới xuất bản khẳng định đây là tín hiệu "đáng mừng" khi những cuốn sách về đề tài chiến tranh cách mạng được độc giả quan tâm. Hiệu ứng điện ảnh khiến lượng khách tìm mua tiểu thuyết Mưa đỏ qua các kênh bán hàng trực tuyến và trực tiếp liên tục tăng, đông nhất là trong dịp lễ 2/9.

Trong bối cảnh thị trường phục vụ văn hóa đọc của Việt Nam không sôi động, một cuốn sách thường chỉ bán được trên dưới 1000 cuốn thì số lượng đặt sách Mưa đỏ trong những ngày qua đã lên tới 50.000 cuốn, trường hợp chưa từng có tiền lệ.

Đại tá Phạm Văn Trường - Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Quân đội nhân dân cho biết, đáp ứng nhu cầu tăng cao của độc giả, NXB đã liên kết với đối tác in và phát hành số lượng sách lớn. "Chúng tôi đang tạm dừng ở con số 60.000 bản sách và sẽ tiếp tục in nếu thị trường còn sức nóng", Đại tá Phạm Văn Trường nói.

Tiểu thuyết Mưa đỏ do NXB Quân đội nhân dân phát hành lần đầu năm 2016, tái bản vào các năm 2017, 2019. Tuy nhiên, từ cuối tháng 8 năm nay, sức hút của phim Mưa đỏ đã trở thành động lực mạnh mẽ, thôi thúc khán giả tìm đọc cuốn sách.

Tiểu thuyết Mưa đỏ được nhà văn Chu Lai sáng tác lấy bối cảnh trận chiến Thành cổ Quảng Trị, xoay quanh một tiểu đội có bảy người lính, mỗi người có hoàn cảnh, tính cách khác nhau. Họ cùng trải qua những phút giây đứng giữa lằn ranh sinh tử, chịu nỗi đau khi chứng kiến đồng đội ngã xuống. Tác phẩm gợi nhắc thế hệ sau biết ơn sự hi sinh của cha ông cho độc lập dân tộc, trân trọng giá trị của hòa bình.

Nhà văn Chu Lai xúc động, đã hơn 10 năm từ tiểu thuyết Mưa đỏ ra đời, cho đến khi được xem những thước phim hùng tráng, ông rưng rưng như được gặp lại "đứa con" của mình. Năm tháng sẽ qua đi, những cuộc cách mạng sẽ thôi gầm thét, cuộc chiến sẽ im ắng dần, nhưng năm tháng hào hùng, khổ đau và vinh quang của dân tộc thì còn mãi. Mưa đỏ để cho trời xanh mãi mãi.

"Cuộc chiến ở Thành cổ Quảng Trị lớn quá. Có thể coi đây là một trong những chiến dịch, trận đánh lớn nhất trong lịch sử chiến tranh nhân loại. 81 ngày đêm, ta hi sinh mỗi ngày một đại đội, tương đương 120 người", nhà văn Chu Lai chia sẻ.

Theo nhà văn, sự ác liệt trên chiến trường ở Thành cổ Quảng Trị khó có tiểu thuyết hay bộ phim nào có thể lột tả được hết. Phim điện ảnh Mưa đỏ dù "vạm vỡ" đến mấy, cũng chỉ là một lát cắt.

