Tỉnh Phú Thọ ước đón trên 12 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 9 tháng năm 2025, tỉnh Phú Thọ ước đón khoảng 12,150 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch. Trong đó, khách lưu trú đạt trên 3,765 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch 9 tháng ước đạt 12.320 tỷ đồng, tăng trưởng ổn định so với cùng kỳ năm trước.

Điểm du lịch Xoan Retreat xã Đà Bắc trên khu vực hồ Hoà Bình trở thành điểm đến thu hút du khách.

Trong cơ cấu khách, khách quốc tế đạt khoảng 96.500 lượt, khách nội địa chiếm phần lớn với hơn 3,668 triệu lượt khách lưu trú. Những con số này phản ánh nỗ lực lớn của tỉnh trong công tác quảng bá, xúc tiến, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới xây dựng hình ảnh “Phú Thọ - điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn”.

Lễ hội Tây Thiên được tổ chức hằng năm thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Ảnh: Vũ Hải.

Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 30/8 - 2/9) năm 2025, Phú Thọ đã đón khoảng 300.000 lượt khách, tổng thu đạt khoảng 305 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là minh chứng cho sự phục hồi và phát triển bền vững của ngành du lịch địa phương.

Hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Đất Tổ được tỉnh quan tâm triển khai.

Thời gian tới, Phú Thọ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như đẩy mạnh chuyển đổi số, quảng bá trên nền tảng trực tuyến, mở rộng liên kết vùng; đồng thời chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch. Những định hướng này hứa hẹn tạo thêm sức bật mới, đưa du lịch Phú Thọ ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Hương Lan