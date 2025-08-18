Tinh thần tấn công trấn áp tội phạm lan tỏa mạnh mẽ

Từ ngày 1/8/2025, lực lượng công an toàn tỉnh đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội Đảng các cấp, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh sau triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong đợt cao điểm, lực lượng công an tập trung đấu tranh mạnh với các loại tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm công nghệ cao, vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Công an xã Hy Cương ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT

Lực lượng công an toàn tỉnh đã xây dựng nhiều phương án, kế hoạch, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Trên từng địa bàn từ trung tâm đến các xã miền núi ghi nhận tinh thần chủ động, quyết liệt của lực lượng công an cơ sở - nơi mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn là chỗ dựa vững chắc cho Nhân dân.

Phường Việt Trì mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường: Tân Dân, Gia Cẩm, Minh Nông, Dữu Lâu và xã Trưng Vương của thành phố Việt Trì cũ. Với vị trí là phường trung tâm của tỉnh Phú Thọ, địa phương có nhiều thuận lợi trong phát triển KT- XH nhưng cũng đặt ra những thách thức không nhỏ trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thượng tá Võ Thanh Bình - Trưởng Công an phường Việt Trì cho biết: Với tinh thần “Chủ động - Kịp thời - Hiệu quả”, Công an phường đã xây dựng kế hoạch cụ thể, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm tấn công trấn áp tội phạm, rà soát các đối tượng nghi vấn, tăng cường tuần tra, kiểm soát vào các khung giờ cao điểm, đẩy mạnh tuyên truyền trong Nhân dân để nâng cao ý thức cảnh giác và phối hợp giữ gìn an ninh trật tự.

Công an xã Bao La bắt các đối tượng có vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Ảnh: Công an xã Bao La

Ngay trong ngày đầu thực hiện cao điểm, Công an phường Việt Trì phát hiện và bắt giữ 2 vụ mua bán phép chất ma túy, làm rõ 5 đối tượng liên quan, tạm giữ hình sự 3 đối tượng.

Không chỉ ở các xã, phường vùng đồng bằng, đợt cao điểm tấn công tội phạm còn được triển khai mạnh mẽ ở các xã miền núi. Tại xã Bao La, ngày 7/8, Công an xã đã chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh bắt quả tang hai đối tượng H.V.H sinh năm 1990 và H.V.D sinh năm 1989 cùng trú tại Bản Mỏ, xã Phú Xuân, tỉnh Thanh Hóa có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý cùng một số vật chứng liên quan. Công an xã Bao La đã bàn giao các đối tượng cùng tài liệu và tang vật cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Với vai trò nòng cốt trong đợt cao điểm, Công an tỉnh tập trung tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp mạnh, xử lý nghiêm các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn; tập trung vào các tuyến, địa bàn, ổ nhóm tội phạm trọng điểm, phức tạp... Ngay trong những ngày đầu ra quân, Công an tỉnh đã triệt phá thành công và khởi tố nhiều vụ án, được Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Phòng Cảnh sát hình sự, công an tỉnh triệt xóa ổ nhóm đánh bạc quy mô lớn tại thôn Vĩnh Tiên, xã Yên Lạc. Ảnh Công an tỉnh Phú Thọ

Điển hình như phòng Cảnh sát Hình sự vừa triệt phá thành công một sới bạc quy mô lớn trên địa bàn tỉnh. Theo đó, ngày 8/8, phòng Cảnh sát hình sự đã bất ngờ kiểm tra nhà ở của Nguyễn Văn Thiết, sinh năm 1984, trú thôn Vĩnh Tiên, xã Yên Lạc, phát hiện 19 đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền. Tang vật thu giữ gồm 219,6 triệu đồng cùng nhiều vật chứng liên quan khác.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, Nguyễn Văn Tiến 39 tuổi, trú tại xã Yên Lạc là đối tượng cầm đầu. Đối tượng Tiến đã thuê nhà của ông Nguyễn Văn Thiết để tổ chức đánh bạc. Đáng chú ý, trong số những người bị bắt giữ, có 9 đối tượng từng có tiền án, tiền sự về các tội đánh bạc, sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, lực lượng công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm.

Đại tá Trương Quang Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Với quyết tâm chính trị cao nhất, các đơn vị trong toàn lực lượng tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ trong đợt cao điểm.

Tập trung tối đa cán bộ chiến sỹ, phương tiện phục vụ tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự; tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an Nhân dân. Quá trình thực hiện cao điểm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Nhân dân và lực lượng làm nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Ngọc Tuấn