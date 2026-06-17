Tổ chức Chương trình “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ năm 2026”

Chiều 17/6, tại Nhà Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam và UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức Chương trình “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ năm 2026”.

Dự chương trình có bà Urawadee Sriphiromya - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam và các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh Phú Thọ.

Bà Urawadee Sriphiromya - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại chương trình.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại chương trình.

“Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ năm 2026” là hoạt động đối ngoại quy mô lớn nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (6/8/1976 - 6/8/2026), thu hút khoảng 400 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương; đại diện Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam; các hiệp hội doanh nghiệp, tập đoàn, doanh nghiệp Thái Lan cùng đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tham dự tại chương trình.

Đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, tập đoàn, doanh nghiệp Thái Lan tham dự chương trình.

Chương trình diễn ra trong 2 ngày (17 và 18/6) với nhiều hoạt động quan trọng như: Hội nghị “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ năm 2026”; triển lãm Thai Connect EXPO với 20 gian hàng giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của Thái Lan và tỉnh Phú Thọ; các hoạt động kết nối doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư, thương mại; tham quan thực địa và ký kết các thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam và Thái Lan.

Các đồng chí: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm Thái Lan tại chương trình.

Điểm nhấn của chương trình là phiên thảo luận chuyên đề “Kết nối Thái Lan và Việt Nam: Thành phố thông minh - Động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững”. Tại đây, các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước đã chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác trong phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Các đại biểu cũng làm rõ nội hàm chiến lược “Ba kết nối” Việt Nam - Thái Lan gồm: kết nối chuỗi cung ứng; kết nối các ngành kinh tế, địa phương và doanh nghiệp; kết nối các chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Các đại biểu trao đổi văn kiện hợp tác đầu tư tại chương trình.

Tại chương trình, nhiều văn kiện hợp tác đầu tư quan trọng đã được trao đổi giữa các đối tác Việt Nam và Thái Lan. Trong đó nổi bật là ý định thư đầu tư mở rộng dự án của Tập đoàn CP Group tại Phú Thọ với tổng vốn dự kiến 320 triệu USD; các biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư mở rộng dự án của Central Retail Việt Nam và Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và các đại biểu đã thực hiện nghi thức ấn nút triển khai Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đoan Hùng - AMATA City Phú Thọ do Tập đoàn AMATA làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô gần 500ha, được định hướng phát triển thành khu công nghiệp sinh thái hiện đại, trung tâm sản xuất công nghệ cao của khu vực.

Đây được xem là dấu mốc quan trọng, tạo động lực phát triển mới cho địa phương, đồng thời thể hiện niềm tin của các nhà đầu tư Thái Lan đối với môi trường đầu tư và triển vọng tăng trưởng của tỉnh Phú Thọ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút triển khai Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đoan Hùng - AMATA City Phú Thọ do Tập đoàn AMATA làm chủ đầu tư.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Chương trình “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ năm 2026” thể hiện quyết tâm lớn của tỉnh trong triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; đồng thời cũng là minh chứng sinh động cho vai trò của đối ngoại địa phương trong hiện thực hóa Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2026 - 2031.

Đồng chí khẳng định, tỉnh Phú Thọ hiện đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu đến năm 2030 trở thành một trong những cực tăng trưởng của Vùng Thủ đô, trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại và logistics; đến năm 2045 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với hệ thống hạ tầng hiện đại, xã hội phồn vinh, người dân có chất lượng cuộc sống cao.

Phiên thảo luận chuyên đề “Kết nối Thái Lan và Việt Nam: Thành phố thông minh - Động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững”.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, tỉnh tập trung triển khai ba đột phá chiến lược gồm: hoàn thiện cơ chế, chính sách và đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các ngành ưu tiên thu hút đầu tư như sản xuất xe điện, điện tử, bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ và nông nghiệp công nghệ cao.

Việc triển khai Dự án Khu công nghiệp Đoan Hùng là minh chứng rõ nét cho hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng của tỉnh, đồng thời thể hiện sức hấp dẫn và uy tín của Phú Thọ trong thu hút các dự án FDI chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển hạ tầng khu công nghiệp.

Toàn cảnh Chương trình “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ năm 2026”.

Thông qua chương trình, tỉnh Phú Thọ tiếp tục quảng bá hình ảnh vùng Đất Tổ giàu truyền thống lịch sử, văn hóa; giới thiệu tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư kinh doanh tới các đối tác quốc tế; mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị, tăng cường giao lưu nhân dân và thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Qua đó, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị và hợp tác ngày càng sâu rộng giữa Việt Nam và Thái Lan trong giai đoạn phát triển mới.

Lê Minh