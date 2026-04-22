Tổ chức hoạt động trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh

Ngày 22/4, tại Trường Mầm non Đất Việt (phường Việt Trì), Cụm chuyên môn số 4 tổ chức sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Tổ chức hoạt động cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh”. Tham dự hội nghị có lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non - Sở Giáo dục và Đào tạo; cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán cấp tỉnh và đại diện các trường mầm non trong cụm.

Hoạt động học làm quen Tiếng Anh của trẻ Trường Mầm non Đất Việt.

Cụm chuyên môn số 4 gồm 68 trường mầm non trên địa bàn các phường: Việt Trì, Nông Trang, Vân Phú, Thanh Miếu và các xã Hy Cương, Phù Ninh, Dân chủ, Phú Mỹ, Trạm Thản, Bình Phú. Mở đầu chương trình, các đại biểu tham dự hoạt động thể dục sáng cùng trẻ, qua đó có cái nhìn trực quan về nề nếp, tổ chức hoạt động trong nhà trường. Tiếp đó là hoạt động trải nghiệm tiếng Anh thông qua bài hát và vận động do giáo viên nhà trường tổ chức, tạo hứng thú và sự tham gia tích cực của trẻ.

Hoạt động thể dục sáng của trẻ.

Điểm nhấn của hội nghị là hoạt động học làm quen Tiếng Anh. Chủ đề The animal world (thế giới động vật), bài Sea Animals (động vật biển). Tiết học được thiết kế sinh động, lấy trẻ làm trung tâm, kết hợp linh hoạt giữa ngôn ngữ, hình ảnh và vận động, giúp trẻ tiếp cận tiếng Anh một cách tự nhiên, hiệu quả. Bên cạnh đó, hoạt động chơi ở góc sáng tạo với chủ đề “Cơn mưa sắc màu” cũng góp phần phát triển tư duy và khả năng sáng tạo của trẻ.

Sau phần dự giờ, các đại biểu đã tham quan môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học, đồng thời nghe báo cáo về công tác quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động cho trẻ làm quen với tiếng Anh tại Trường Mầm non Đất Việt. Nhiều ý kiến thảo luận, trao đổi đã được đưa ra, tập trung phân tích ưu điểm, hạn chế của tiết dạy và chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động.

Hoạt động trải nghiệm tiếng Anh thông qua bài hát, vận động của trẻ.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non - Sở Giáo dục và Đào tạo đã định hướng một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới, nhấn mạnh việc tiếp tục đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động, nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Hoạt động chơi tự chọn của trẻ.

Qua hoạt động, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non trong cụm, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Hạnh Thúy