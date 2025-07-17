Tổ công tác số 3 duyệt văn kiện Đại hội Đảng bộ 6 xã nhiệm kỳ 2025 - 2030

{title}
Chiều 17/7, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị cho ý kiến chỉ đạo, duyệt Văn kiện Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 của 6 xã: Minh Đài, Xuân Đài, Tân Sơn, Long Cốc, Thu Cúc, Yên Lập.
Đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị có các đồng chí: Phan Trọng Tấn - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Hoàng Hương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Thị Hồng Lâm - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
Đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Hội nghị đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị, dự thảo Báo cáo kiểm điểm, dự thảo Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ các xã. Các thành viên Tổ công tác số 3 đã đóng góp nhiều ý kiến về việc xác định chủ đề, khâu đột phá, gợi ý định hướng phát triển trong nhiệm kỳ tới trên cơ sở phân tích kỹ tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương.
Cụ thể: Xã Yên Lập tập trung vào 2 nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kết cấu hạ tầng gắn với thương mại dịch vụ; thúc đẩy học tập số, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong cán bộ và nhân dân. Xã Tân Sơn chú trọng phát triển nông, lâm nghiệp theo chuỗi giá trị, gắn với phát triển xanh, trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC, tín chỉ carbon, trồng dược liệu duới tán rừng. Các xã Thu Cúc, Minh Đài chú trọng phát triển kinh tế đồi rừng, thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Các xã Long Cốc, Xuân Đài chú trọng phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, du lịch cộng đồng, du lịch xanh, phát huy thế mạnh, thu hút du khách đến với Vườn Quốc gia Xuân sơn và đồi chè Long Cốc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu đóng góp ý kiến bổ sung vào nội dung dự thảo các văn kiện.
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương phát biểu đóng góp ý kiến bổ sung vào nội dung dự thảo các văn kiện.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Lãnh đạo xã Xuân Đài báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã.
Bí thư Đảng ủy xã Yên Lập báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã.
Đồng tình với ý kiến góp ý của các thành viên Tổ công tác số 3 tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Đức Hinh yêu cầu Đảng ủy các xã tiếp thu, rà soát, hoàn thiện báo cáo chính trị cho phù hợp trên tinh thần ngắn gọn, súc tích, có trọng tâm, trọng điểm. Quan tâm bổ sung một số nhiệm vụ đột phá liên quan đến chuyển đổi số, phát triển khoa học - công nghệ, xây dựng đội ngũ cán bộ để bắt kịp yêu cầu chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ. Cân đối dung lượng phần đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2020-2025 với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ tới; cần lập biểu thể hiện rõ kết quả của nhiệm kỳ trước và các chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2025-2030. Trong triển khai các nhóm nhiệm vụ, cần gắn với chức năng thẩm quyền của xã, bám sát định hướng phát triển của tỉnh.
Nguyên An
