Tổ đại biểu số 11 - HĐND tỉnh khóa XX tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Ba

Ngày 19/6, Tổ đại biểu số 11 - HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các đồng chí: Bùi Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Ngọc Anh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Nguyễn Thị Huấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyệt Đức tiếp xúc cử tri một số địa phương trước Kỳ họp thứ Ba.

Các đại biểu Tổ đại biểu số 11 HĐND tỉnh tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Buổi sáng, tại xã Vĩnh An, trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri xã đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai; tăng cường quy hoạch, phát triển các vùng chăn nuôi tập trung để đưa chăn nuôi ra khỏi khu dân cư.

Cử tri xã Vĩnh An phát biểu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cùng với đó, quan tâm hơn nữa đến công tác vệ sinh môi trường, đưa nước sạch về các vùng nông thôn; nâng mức hỗ trợ đối với người người cao tuổi, các đối tượng chính sách. Cử tri cũng đề nghị tiếp tục có chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng; quy định rõ chính sách, mức hỗ trợ, phụ cấp đối với chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bùi Thị Thu Hằng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thay mặt Tổ đại biểu số 11, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bùi Thị Thu Hằng đã tiếp thu, trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Vĩnh An. Đồng thời, cam kết sẽ tổng hợp đầy đủ các phản ánh, kiến nghị của cử tri gửi đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Chiều cùng ngày, tại xã Yên Lạc, Tổ đại biểu số 11 tiếp tục tiếp xúc cử tri các xã: Yên Lạc, Tề Lỗ, Liên Châu, Tam Hồng, Nguyệt Đức.

Tổ đại biểu số 11 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 5 xã Yên Lạc, Tề Lỗ, Liên Châu, Tam Hồng, Nguyệt Đức.

Bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng trước kết quả Kỳ họp thứ Nhất và Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 cùng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm, cử tri các xã đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí nạo vét kênh mương, giống cây trồng, vật nuôi; tăng cường đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; lắp đặt biển cảnh báo, đèn tín hiệu và hệ thống chiếu sáng trên các tuyến giao thông.

Đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Yên Lạc.

Cử tri cũng kiến nghị tỉnh có cơ chế hỗ trợ hoạt động của các hội quần chúng cấp xã; đầu tư trang thiết bị, máy tính cho địa phương; thường xuyên duy tu, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa; xây dựng nhà máy xử lý rác thải; đồng thời tiếp tục quan tâm các chính sách đối với người cao tuổi, người có công với cách mạng và đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga tiếp thu, làm rõ các nội dung thuộc thẩm quyền.

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga đã giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền liên quan đến các cơ chế, chính sách. Theo đó, UBND tỉnh đang chỉ đạo các sở, ngành tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội và các chính sách hỗ trợ đối tượng chính sách theo hướng bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Kim Liên - Thu Hoài