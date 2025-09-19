Tọa đàm Chuyển đổi số trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025

Sáng 19/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Chuyển đổi số trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025” khu vực miền núi Tây Bắc năm 2025.

Toàn cảnh buổi toạ đàm

Tới dự có các đồng chí: Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ; Thiếu tướng Phạm Hùng Hưng - Phó Tư lệnh Quân khu 2.

Các đại biểu dự Tọa đàm “Chuyển đổi số trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025

Tại hội nghị, đã có 12 tham luận của đại biểu các tỉnh Phú Thọ, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang tham gia thảo luận về các nội dung: Thực trạng công tác chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn ở địa phương. Tác dụng và lợi ích của việc chuyển đổi số trong nông nghiệp nông thôn, cụ thể trong các khâu: Quản lý sản xuất, chế biến sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm, liên kết chuỗi trong sản xuất... Công tác tuyên truyền, vận động hội viên cựu chiến binh và nhân dân tham gia chuyển đổi số và vai trò của cựu chiến binh tham gia thực hiện chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, các đại biểu cũng tập trung trao đổi về vấn đề xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách thực hiện chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở các cấp; các đề xuất, kiến nghị thời gian tới...

Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu tại buổi toạ đàm

Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam khẳng định: Tọa đàm nhằm mục đích trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, vận động Hội CCB các cấp tham gia tích cực hoạt động chuyển đổi số nói chung, trong xây dựng nông thôn mới ở các địa phương nói riêng. Qua đó thể hiện sự đồng hành của Hội Cựu chiến binh Việt Nam cùng với cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai chương trình chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, nông thôn văn minh, hiện đại theo nghị quyết đề ra.

Đại diện lãnh đạo Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen cho Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ

Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đề nghị thời gian tới, các cấp hội cựu chiến binh cần tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động công tác hội gắn với thực hiện chuyển đổi số; trong đó, tập trung xây dựng hạ tầng số, phần mềm quản lý hội viên thống nhất toàn quốc; chuẩn hóa quy trình cập nhật và chia sẻ thông tin; đa dạng hóa kênh tuyên truyền nhất là trên các nền tảng số; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nhân lực số, từ lãnh đạo Hội đến cán bộ cơ sở; bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, tránh rò rỉ dữ liệu cá nhân hội viên.

Tại hội nghị, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã tặng Bằng khen cho Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ vì có thành tích phối hợp tổ chức Hội nghị Tọa đàm chuyên đề “Chuyển đổi số trong xây dựng NTM hướng tới NTM thông minh” cho cán bộ, hội viên cựu chiến binh làm công tác xây dựng NTM năm 2025.

Anh Thơ