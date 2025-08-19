Tội phạm vị thành niên gia tăng - hồi chuông cảnh báo được gióng lên

Trong những ngày đầu tháng 8/2025, liên tiếp các phiên tòa, vụ việc liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của những đối tượng còn trong lứa tuổi vị thành niên được đưa ra xét xử, xử lý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tội phạm, vi phạm pháp luật trong lứa tuổi vị thành niên...

Tòa án nhân dân khu vực 12 - Phú Thọ đưa nhóm đối tượng thanh thiếu niên gây ra liên tiếp 5 vụ cướp, cướp giật tải sản táo tợn, manh động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Ninh Bình ra xét xử sơ thẩm

Ba “đứa trẻ” và những vụ cướp táo tợn

Ngày 5/8, Tòa án nhân dân khu vực 12 - Phú Thọ đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 3 bị cáo: L.T.A (SN 2007, Ninh Bình), Ng.M.D (SN 2008, Điện Biên) và V.T.Q.A (SN 2010, Hà Nội) về các tội danh “Cướp tài sản” và “Cướp giật tài sản”.

Dù còn ở độ tuổi vị thành niên, cả 3 đã liên tiếp thực hiện 4 vụ cướp tài sản và 1 vụ cướp giật tài sản chỉ trong 5 ngày (từ 13 - 17/2/2025), tại địa bàn 2 tỉnh Ninh Bình và Phú Thọ (trước đây là Hà Nam và Hòa Bình). Cụ thể, ngày 13/2, tại phường Thống Nhất (TP Hòa Bình cũ), các bị cáo dùng dao đe dọa, cướp điện thoại iPhone 11 và túi xách của chị Nguyễn Thị Hiếu.

Nhóm đối tượng thanh thiếu niên điều khiển phương tiện lưu thông tốc độ cao, lạng lách đánh võng trên đường bị Công an xã Mường Bi bắt giữ

Ngày 15/2, tại Ninh Bình, cả nhóm tiếp tục gây ra hai vụ cướp tiền mặt của chị Nghiêm Thị Hồng Nhung và cướp giật iPhone 12 Pro Max trị giá 9,5 triệu đồng của em Trần Thị Thúy H. Chưa dừng lại, ngày 16/2, nhóm lại cướp túi xách của chị Bùi Nguyễn Lê Vy. Đến 17/2, tại xã Thịnh Minh (Phú Thọ), chúng cướp tài sản của chị Lường Thúy Ngân.

Tổng cộng, băng nhóm này đã chiếm đoạt tài sản trị giá gần 16 triệu đồng và nhiều tài sản khác. Hội đồng xét xử nhận định: hành vi phạm tội có tổ chức, nguy hiểm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội. Kết quả, tòa tuyên phạt L.T.A 8 năm tù, Ng.M.D 7 năm tù và V.T.Q.A 4 năm 6 tháng tù.

Công an xã Toàn Thắng làm việc với nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, điều khiển xe mô tô với tốc độ cao gây nguy hiểm trên đường

Không chỉ dừng lại ở cướp tài sản, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, “thích thể hiện” bằng những trò nguy hiểm cũng đang diễn ra phổ biến. Trường hợp của Dương Văn Hiếu (SN 2006, xã Yên Trị) là ví dụ điển hình. Hiếu cùng 15 bạn đồng lứa tụ tập, che biển số xe, rú ga, lạng lách trên Quốc lộ 12B với ý định “gặp nhóm nào thì đánh nhóm đó”.

Khi đi trên đường, Dương Văn Hiếu cùng đồng bọn còn mang theo vỏ chai bia để làm hung khí. Khi chặn đầu xe máy của người dân, chúng ném chai thủy tinh khiến nạn nhân khiếp sợ. Đáng chú ý, trong thời gian được tại ngoại, Dương Văn Hiếu tiếp tục tái phạm khi điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, gây rối trật tự tại khu vực xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Sau hành vi này, Hiếu tiếp tục bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Thực trạng báo động

Không chỉ ở các phiên tòa, ngay tại cơ sở, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, vi phạm pháp luật đang là vấn đề nhức nhối của xã hội. Tại xã Lạc Sơn, Trung tá Nguyễn Như Hùng, Phó trưởng Công an xã cho biết: từ đầu tháng 7/2025 đến nay công an xã đã gọi hỏi, giáo dục cá biệt hàng chục thanh thiếu niên hư trên địa bàn.

Điển hình, đêm 21/7/2025, trong quá trình tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT trên địa bàn xã, tổ tuần tra Công an xã đã phát hiện nhóm thiếu niên dưới 14 tuổi mang hung khí nguy hiểm điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, đánh võng, lạng lách trên đường. Sau khi giáo dục, răn đe, nhóm này được giao lại cho gia đình quản lý. Trước đó, vào ngày 13/7/2025 tại xã Mường Bi, lực lượng Công an xã phát hiện, kịp thời ngăn chặn một nhóm mang hung khí tụ tập gây rối trên Quốc lộ 6.

Nhóm thanh thiếu niên hư được Công an xã Quyết Thắng gọi hỏi, giáo dục

Ngày 3/8 vừa qua, tại xã Toàn Thắng, lực lượng Công an xã đã xử lý 8 thanh niên đi xe mô tô, rú ga, nẹt pô, gây rối trật tự trên nhiều tuyến đường. Điều đáng chú ý, số thanh niên vi phạm đều là học sinh, chưa đủ tuổi lái xe, không đội mũ bảo hiểm. Công an đã lập biên bản, yêu cầu phụ huynh ký cam kết không giao xe cho con em và quản lý, giáo dục tại gia đình.

Mới đây, Công an xã Nhân Nghĩa cũng đã gọi hỏi, giáo dục 9 thiếu niên thường xuyên mang theo hung khí nguy hiểm tụ tập uống rượu, đi xe lạng lách ban đêm. Theo Trung tá Nguyễn Như Hùng, Phó trưởng Công an xã Lạc Sơn: Nếu không kiểm soát kịp thời, những trò nghịch ngợm có thể trở thành hành vi phạm tội. Từ tụ tập lạng lách, uống rượu bia đến hung khí nguy hiểm ra đường gây rối là một khoảng cách rất ngắn giữa vi phạm hành chính và phạm tội hình sự.

Nhóm đối tượng thanh thiếu niên mang hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng bị Công an xã Nhân Nghĩa bắt giữ

Còn theo đánh giá của lực lượng Công an thì nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng này là các bậc phụ huynh buông lỏng quản lý, giao phương tiện cho con em chưa đủ tuổi. Không ít bậc phụ huynh khi giao xe cho con em chưa đủ tuổi coi đó là chuyện bình thường mà không lường trước được hệ quả. Đây không chỉ là hành vi vi phạm hành chính mà còn có thể bị xử lý theo Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Từ thực trạng trên, lực lượng chức năng khuyến cáo các bậc phụ huynh, gia đình cần quan tâm, nắm bắt biểu hiện bất thường của con em, tránh để các em bị lôi kéo vào hội nhóm xấu. Cùng với đó, ngay khi bước vào năm học mới, các Nhà trường cần phải tăng cường hơn nữa công tác giáo dục pháp luật cho học sinh, đặc biệt là quy định về an toàn giao thông. Các tổ chức đoàn thể cần phối hợp quản lý, tạo sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên.

Có thể nói, những bản án dành cho các bị cáo khi tuổi đời còn quá trẻ; những vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng do đối tượng là thanh thiếu niên gây ra liên tiếp được phát hiện tại cơ sở là hồi chuông cảnh báo cho cả xã hội.

Khi gia đình buông lỏng, nhà trường chưa sâu sát, cộng đồng chưa tạo ra môi trường tích cực thì những em nhỏ sẽ dễ bị cuốn vào vòng xoáy lệch lạc, thậm chí sa chân vào con đường tội phạm. Đã đến lúc cần một sự chung tay mạnh mẽ, từ mỗi bậc phụ huynh, Nhà trường cho đến chính quyền và các tổ chức xã hội, để bảo vệ thế hệ trẻ trước những cám dỗ, sai lầm và giữ gìn sự bình yên cho cộng đồng xã hội.

Mạnh Hùng