Tổng duyệt Chương trình nghệ thuật Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026

Tối 15/4, tại Quảng trường Hùng Vương, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 dự và chỉ đạo tổng duyệt Chương trình nghệ thuật Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc cho ý kiến chỉ đạo một số nội dung tại buổi tổng duyệt.

Cùng dự có đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan, các thành viên Hội đồng thẩm định lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chương trình nghệ thuật Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 mang chủ đề “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương” được dàn dựng công phu với sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Nội dung chương trình tái hiện đậm nét giá trị lịch sử, văn hóa thời đại Hùng Vương, tôn vinh đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời lan tỏa hình ảnh quê hương Đất Tổ giàu truyền thống, đang phát triển năng động, hội nhập.

Tại buổi tổng duyệt, các tiết mục đã được trình diễn đầy đủ, bảo đảm mạch kịch bản xuyên suốt, có điểm nhấn nghệ thuật với sự tham gia của gần 500 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên và học sinh. Hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu, kỹ thuật trình chiếu được vận hành đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng tổng thể của chương trình.

Buổi tổng duyệt thu hút đông đảo Nhân dân đến theo dõi.

Sau khi theo dõi toàn bộ chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đơn vị tổ chức và các nghệ sĩ, diễn viên. Đồng chí đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện từng chi tiết, đặc biệt là về kỹ thuật, thời lượng và tính liên kết giữa các tiết mục; bảo đảm chương trình chính thức diễn ra trang trọng, an toàn, ấn tượng, xứng tầm với sự kiện văn hóa có ý nghĩa đặc biệt của dân tộc.

Bên cạnh đó, cần đặc biệt chú ý công tác tổ chức, khánh tiết, chuẩn bị phương án phù hợp với tình hình thời tiết thay đổi, đảm bảo an ninh trật tự... trong khu vực diễn ra chương trình.

Buổi tổng duyệt là bước chuẩn bị quan trọng, góp phần bảo đảm cho Lễ khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 diễn ra vào tối 17/4/2026 (tức ngày mùng 1 tháng 3 Âm lịch) thành công, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người dân và du khách.

Một số hình ảnh tại buổi tổng duyệt:

Lê Hoàng