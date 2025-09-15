Tổng duyệt diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2025

Sáng 15/9, xã Cẩm Khê, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) cấp tỉnh năm 2025 tổ chức Tổng duyệt Phương án chữa cháy và CNCH xử lý tình huống cháy lớn tại Công ty TNHH YIDA Việt Nam. Đây là lần luyện tập cuối cùng để chuẩn bị cho diễn tập chính thức diễn ra vào sáng 16/9.

Các lực lượng tham gia diễn tập.

Tình huống giả định đặt ra là: Vào lúc 9 giờ sáng, tại khu vực nhà xưởng của công ty xảy ra sự cố chập điện, lửa bùng phát mạnh, nhanh chóng bao trùm toàn bộ nhà xưởng với diện tích cháy lớn. Thời điểm này trong xưởng có hàng trăm công nhân đang làm việc, nhiều người bị mắc kẹt, ngạt khói cần được ứng cứu khẩn cấp.

Do đơn vị Cảnh sát PCCC & CNCH gần nhất cách Công ty trên 20km nên sau gần 30 phút kể từ khi nhận được tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đầu tiên mới đến được đám cháy, khi đó đám cháy trong khu vực nhà xưởng đã phát triển lên diện tích hơn 500m2 và đã lan sang khu vực Kho nguyên liệu với diện tích trên 200m2.

Lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ xử lý tình huống phát sinh.

Nhận được tin báo cháy, Công an tỉnh nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện kịp thời đến hiện trường phối hợp cùng lực lượng PCCC cơ sở tổ chức hướng dẫn, cứu người bị nạn, triển khai chữa cháy.

Trước tình hình đám cháy có diễn biến cháy phức tạp, có nhiều người bị nạn gặp nguy hiểm, khu vực xảy ra có nhiều tài sản, Giám đốc Công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tài sản của lực lượng Công an trên địa bàn chi viện, tham gia chữa cháy và CNCH theo thẩm quyền; đồng thời đề nghị Chủ tịch UBND xã và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức huy động lực lượng, người, phương tiện cần thiết tham gia hỗ trợ công tác chữa cháy, CNCH.

Tại buổi tổng duyệt phương án, có gần 100 người là lực lượng tại chỗ, trên 240 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an tỉnh và người của các cơ quan, đơn vị liên quan; với hơn 30 phương tiện chữa cháy, CNCH và phương tiện chuyên dụng cơ giới các loại tham gia diễn tập.

Lực lượng, phương tiện của các đơn nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh tham gia hỗ trợ công tác chữa cháy, tìm kiếm CNCH.

Phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia xử lý tình huống cháy lớn tại Công ty TNHH YIDA Việt Nam năm 2025 được tiến hành theo các giai đoạn: Giai đoạn I: Triển khai hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng tại chỗ. Giai đoạn II: Lực lượng, phương tiện chữa cháy, CNCH của Công an xã, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đến hiện trường tổ chức chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; tiến hành sơ cấp cứu ban đầu và chuyển thương. Giai đoạn III: Lực lượng, phương tiện của các đơn nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và các lực lượng chức năng trên địa bàn được huy động tập kết đầy đủ và tham gia hỗ trợ công tác chữa cháy, tìm kiếm CNCH.

Kết thúc công tác chữa cháy và CNCH, lực lượng chức năng triển khai thực tập nhiệm vụ khắc phục hậu quả, bảo vệ hiện trường, khám nghiệm và điều tra xác minh và giải quyết vụ cháy theo quy định.

Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh rút kinh nghiệm buổi tổng duyệt.

Qua đánh giá tại buổi tổng duyệt, các lực lượng tham gia đã bám sát kịch bản, tình huống giả định; thực hiện tốt yêu cầu của BCĐ diễn tập. Cuộc tổng duyệt được tiến hành bảo đảm thời gian, quy trình và an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị.

Huy Thắng - Lê Hoàng