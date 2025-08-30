Chính trị
Vào lúc 6h30 ngày 30/8/2025, chương trình Tổng duyệt cấp nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm. Đây là là lần hợp luyện diễu binh, diễu hành cuối cùng với quy mô tương đương sự kiện chính thức, có cả sự tham gia của lực lượng không quân.

Các đoàn tập dượt trước giờ bắt đầu tổng duyệt. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành sự kiện A80

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên khán đài tại buổi Tổng duyệt A80. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành sự kiện A80

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023 - 2025 đến dự và kiểm tra chương trình Tổng duyệt. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành sự kiện A80

Lễ rước đuốc truyền thống. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành sự kiện A80

Người dân tại khu vực Cửa Nam thực hiện nghi thức chào cờ qua màn hình trực tuyến. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành sự kiện A80

Hàng vạn nhân dân tập trung xung quanh khu vục Quảng trường Ba Đình để theo dõi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành sự kiện A80 Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành sự kiện A80

Dàn pháo khai hỏa tại sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: Trần Thanh Giang/TTXVN

Tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành sự kiện A80

Dàn pháo lễ khai hỏa tại sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: Trần Thanh Giang/TTXVN

