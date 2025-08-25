Tổng duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Sáng 25/8, tỉnh Phú Thọ tổ chức tổng duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh (30/8/1945 - 30/8/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức lễ kỷ niệm chủ trì buổi tổng duyệt. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Đình Cương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức lễ kỷ niệm và các thành viên Ban Tổ chức.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi tổng duyệt

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do tỉnh Phú Thọ tổ chức có sự tham dự của hơn 500 đại biểu khách mời.

Lễ kỷ niệm gồm 2 nội dung chính: Lễ dâng hương báo công tại Bức Phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn quân tiên phong”, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và Lễ kỷ niệm chính thức được tổ chức vào 8 giờ ngày 26/8/2025 tại Sở Chỉ huy mới của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ).

Ngoài các phần chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và bế mạc, lễ kỷ niệm sẽ gồm các nội dung chính: Chương trình văn nghệ chào mừng; trình bày diễn văn kỷ niệm; trình chiếu phóng sự “Lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ - 80 năm dưới lá cờ quyết thắng”; trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân, phát biểu của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ...

Văn nghệ chào mừng tại lễ kỷ niệm

Tại buổi tổng duyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cùng các thành viên Ban Tổ chức đã cho ý kiến cụ thể vào từng nội dung của lễ kỷ niệm như công tác MC, kịch bản dẫn; chương trình nghệ thuật, công tác đón tiếp, giới thiệu đại biểu...

Các đồng chí đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban Tổ chức, đặc biệt là của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm.

Để lễ kỷ niệm diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo trang trọng, an toàn, thiết thực và hiệu quả, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban tổ chức rà soát tất cả các nội dung, phần việc theo kế hoạch; tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Tổ chức, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các nội dung công việc.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác hậu cần, khánh tiết, lễ tân, tiếp đón đại biểu, chuẩn bị cơ sở vật chất... phục vụ lễ kỷ niệm và đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho các hoạt động của lễ kỷ niệm.

Gia Thái - Hoài Lam