Tổng hợp luyện lần thứ hai các lực lượng tham gia A80 tại Quảng trường Ba Đình

Tối 24/8, các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) tiến hành tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình lần thứ hai.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tham dự tổng hợp luyện lần thứ 2. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Đây là lần tổng hợp luyện cuối cùng trước khi lực lượng tham gia A80 bước vào sơ duyệt, tổng duyệt, chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ chính thức trong đại lễ sẽ diễn ra ngày Quốc khánh 2/9.

Dự và chỉ đạo tổng hợp luyện có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Hình tượng Bác Hồ trong buổi tổng hợp luyện lần thứ 2 tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Cùng dự, kiểm tra có Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Khối danh dự ba quân chủng Hải - Lục - Không quân diễu binh trên Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Từ sáng 24/8, trên các tuyến phố của Hà Nội - những tuyến có lực lượng diễu binh, diễu hành đi qua, rất đông người dân đã có mặt từ sớm để chờ đón xem. Để bảo đảm an toàn và cơ động lực lượng thông suốt, các đơn vị thuộc Quân đội, Công an đã phối hợp với UBND thành phố Hà Nội triển khai nhiều phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ tổng hợp luyện.

Khối Cảnh sát cơ động Kỵ binh diễu binh trên Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Trực tiếp thực hiện nghi thức bắn pháo lễ trong các cuộc tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt cấp nhà nước và Lễ kỷ niệm chính thức trong ngày Quốc khánh 2/9 tới đây, tối 24/8, Lữ đoàn Pháo binh 45 (Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa) đã bắn 63 liều mồi tại khu vực sân vận động Mỹ Đình để mở màn cho chương trình tổng hợp luyện ở Quảng trường Ba Đình.

Theo đó, 5 trung đội với quân số gần 60 người của Lữ đoàn trực tiếp thực hiện nghi thức bắn pháo lễ. 15 khẩu pháo 105mm được chia thành 5 cụm, mỗi cụm do một trung đội trưởng phụ trách 9 pháo thủ và 3 khẩu pháo.

5 cụm thực hiện 21 loạt bắn 63 liều mồi trên nền Quốc thiều Việt Nam, mỗi loạt gồm 3 liều mồi và thời gian bắn cách nhau 2,7 giây. Tại Lễ kỷ niệm chính thức, liều mồi sẽ được thay bằng đạn pháo lễ 105mm.

Khối xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn của lực lượng Công an diễu binh trên Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình gồm hai phần: Thực hiện các nội dung nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và diễu binh, diễu hành; có sự tham gia của gần 16.000 cán bộ, chiến sĩ, gồm 43 khối đi bộ (26 khối Quân đội, 17 khối Công an) cùng các khối quân đội nước ngoài, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an.

Sau 40 năm kể từ năm 1985, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ là lễ kỷ niệm lần thứ hai được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình có khối xe pháo, vũ khí, khí tài quy mô lớn tham gia diễu binh.

Một số loại UAV chiến đấu cấp chiến thuật có khả năng tấn công và UAV cảm tử có khả năng trinh sát, tấn công do Viettel sản xuất. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Dàn xe, pháo xuất hiện lần này đều là những khí tài hiện đại trong biên chế của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam. Trong đó, đáng chú ý là các loại hệ thống tên lửa, UAV, xe chiến đấu do chính Việt Nam nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và phát triển. Ngoài ra, nhiều khí tài như tên lửa, xe tăng, xe thiết giáp, pháo phản lực cũng được Việt Nam cải tiến, hiện đại hóa với nhiều trang bị hiện đại.

Khối xe Tăng thiết giáp diễu binh trên Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Các khối xe, pháo của Quân đội gồm: Khối xe tăng thiết giáp; khối pháo tự hành, pháo phản lực, tên lửa đất đối đất; khối xe pháo phòng không, tên lửa phòng không; khối xe tác chiến điện tử...

Các khối xe đặc chủng của Công an gồm: Khối xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn; khối xe bảo vệ, hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn khách quốc tế; khối xe Trung tâm chỉ huy tác chiến cơ động; khối xe đặc chủng bọc thép chống đạn; khối xe đặc chủng chống bạo loạn; khối xe đặc chủng hỗ trợ tác chiến đa năng; khối xe phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ...

Tổ hợp tên lửa S125-VT do Viettel phát triển với tính năng vượt trội so với phiên bản tiêu chuẩn. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Sau khi thực hiện phần nghi lễ, lần lượt các khối: Nghi trượng (gồm xe mô hình Quốc huy; khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc; xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; xe mô hình biểu tượng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); khối đi bộ (gồm khối đi bộ của Quân đội nhân dân Việt Nam, các khối quân đội nước ngoài, các khối dân quân du kích, các khối đi bộ của Công an nhân dân Việt Nam); khối xe, pháo quân sự, xe đặc chủng công an; các khối quần chúng (đại diện công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, kiều bào...) lần lượt tiến qua lễ đài trước cửa Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giống như tổng hợp luyện lần đầu tiên tại Quảng trường Ba Đình, tổng hợp luyện lần này vẫn có sự tham gia của ba khối quân đội nước ngoài, gồm: Liên bang Nga, Lào và Campuchia.

Khối nữ sĩ quan Quân y diễu binh trên Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Các khối diễu binh đã thể hiện được tinh thần, khí thế hào hùng của lực lượng vũ trang nhân dân, kết hợp với sự hành tiến nhịp nhàng của các loại vũ khí, khí tài, xe đặc chủng, cho thấy sự hiện đại hóa của lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam. Các đội hình hàng ngang, hàng dọc cơ bản được bảo đảm. Các khối đi đều, đẹp, thống nhất, thể hiện sức mạnh tổng hợp, tinh thần sẵn sàng chiến đấu và trình độ chính quy của các lực lượng vũ trang và tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Khối nữ Du kích miền Nam diễu binh trên Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

So với lần đầu tiên tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình, các khối quần chúng gồm: Đại diện đoàn kết các dân tộc Việt Nam; đại diện 54 dân tộc; cựu chiến binh; cựu Công an nhân dân; công nhân; nông dân; báo chí cách mạng; tri thức; doanh nhân, phụ nữ; kiều bào, thanh niên và văn hóa, thể thao, có sự tiến bộ đáng kể.

Các khối di chuyển trên phố Tràng Tiền về Quảng trường Cách mạng tháng Tám trong sự hồ hởi, chào đón của người dân. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành chia thành nhiều hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm thành phố Hà Nội trước khi trở về điểm tập kết theo kế hoạch.

Tổng hợp luyện tối 21/8 diễn ra thành công tốt đẹp. Ảnh: Trung Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc

Tối 21/8 vừa qua, lần đầu tiên các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) tiến hành tổng hợp luyện tại khu vực Quảng trường Ba Đình, cũng là lần tổng hợp luyện đầu tiên có sự tham gia của các khối quần chúng.

Dự, kiểm tra cuộc tổng hợp luyện lần thứ nhất tại Quảng trường Ba Đình, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các khối đi, khối xe pháo và đặc biệt là khối đứng, khi đã duy trì đứng trên 3 giờ song vẫn rất nghiêm túc, thể hiện tinh thần trách nhiệm của một trong những lực lượng hùng hậu thực hiện nhiệm vụ A80. Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn trong buổi tổng duyệt và buổi lễ chính thức diễn ra vào những ngày tới, khi triển khai vào ban ngày, dù thời tiết tốt hay có những khó khăn nhất định, các lực lượng vẫn quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Nguồn baotintuc.vn