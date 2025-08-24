Dân vận khéo góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội xã Phùng Nguyên đã tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, nhằm khơi dậy các nguồn lực trong dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

Từ sự ủng hộ của người dân và con em xa quê, hệ thống camera an ninh được đầu tư, góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng khu dân cư NTM thông minh ở xã Phùng Nguyên

Xác định “Dân vận khéo” là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân, là yếu tố quan trọng quyết định thành công trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, xã Phùng Nguyên luôn chú trọng đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động, tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng xã hội.

Xã Phùng Nguyên được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Sơn Vi, Tứ Xã và Phùng Nguyên. Trước khi sáp nhập, xã Sơn Vi và Tứ Xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về lĩnh vực giáo dục; xã Phùng Nguyên cơ bản đạt các tiêu chí xã NTM nâng cao; có 30 khu NTM kiểu mẫu, 7 khu NTM thông minh. Để có được kết quả đó, cùng với sự đầu tư của Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các khu dân cư tích cực vận động Nhân dân hiến đất mở rộng diện tích làm đường giao thông nông thôn, bê tông các tuyến đường, lắp đặt camera an ninh, trồng, chăm sóc đường hoa, đầu tư sơn sửa nhà văn hóa khu và các thiết chế văn hóa thể thao, sơn tường, hàng rào, chỉnh trang nhà cửa, chỉnh trang các tuyến đường tự quản, tuyến đường giao thông liên xã, liên thôn... Vận động Nhân dân phát triển sản xuất, đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển dịch vụ, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp; đẩy mạnh hợp tác liên kết vùng, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị tăng thêm trên sản phẩm nhằm tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

Trong 5 năm, toàn xã thực hiện có hiệu quả 38 mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM, vận động Nhân dân ủng hộ hàng nghìn ngày công; hiến 5.063m2 đất làm đường giao thông, trị giá trên 74 tỷ đồng; huy động nguồn lực đầu tư cải tạo, nâng cấp 9,3km đường giao thông, kiên cố hóa kênh mương nội đồng đáp ứng tốt yêu cầu tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất. Tổ chức nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả như: “Ánh sáng quê tôi”, “Ánh sáng nông thôn mới“, “Thắp sáng đường quê”, “Đường hoa phụ nữ xanh - sạch - đẹp”, mô hình “Nhà văn hoá khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”...

Diện mạo NTM ở Phùng Nguyên ngày càng khởi sắc.

Đến khu 10 (xã Sơn Vi cũ) - khu dân cư NTM thông minh, nơi người dân không chỉ được thụ hưởng lợi ích thiết thực từ các công trình phúc lợi: Điện, đường, trường, trạm mà hơn thế nữa là không gian sống ngày càng trở nên sáng - xanh - sạch - đẹp, khang trang, hiện đại nhưng vẫn yên bình, đậm đà bản sắc văn hóa làng quê. Trong quá trình xây dựng NTM, NTM nâng cao, kiểu mẫu đến khu NTM thông minh, với sự đồng lòng ủng hộ của người dân trong khu, con em xa quê, khu đã nâng cấp toàn bộ hệ thống đường giao thông nông thôn, các trục đường chính, hệ thống rãnh thoát nước thải sinh hoạt, trồng hoa, cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, chỉnh trang lại toàn bộ nhà văn hóa khang trang, lắp đặt wifi tại nhà văn hóa, lắp đặt 16 camera an ninh, hệ thống chiếu sáng...

Trưởng khu Nguyễn Thị Thùy chia sẻ: Để tiếp tục nâng cao các tiêu chí NTM, chúng tôi vận động người dân giữ gìn môi trường sống trong lành, sạch đẹp. Vào thứ Tư và Chủ nhật hàng tuần, đại diện các hộ tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, thay nhau bơm nước tưới hoa hai bên đường, thực hiện phân loại rác thải tại nhà, bỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật vào đúng nơi quy định... để quê hương mình luôn là miền quê đáng sống.

Diện mạo nông thôn khởi sắc, sự no ấm, bình yên hiện hữu trong mỗi căn nhà. Xã Phùng Nguyên đang phấn đấu trở thành xã NTM kiểu mẫu như mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra.

Phương Thanh