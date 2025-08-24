Tuyên truyền tạo niềm tin, đồng thuận vững chắc hướng tới Đại hội Đảng các cấp

Khi cả nước đang hướng về một kỳ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, công tác tuyên truyền, vận động không chỉ là nhiệm vụ thông tin đơn thuần mà đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, một yếu tố then chốt quyết định sự thành công của Đại hội. Đây là quá trình củng cố "ý Đảng, lòng dân", chuyển hóa nhận thức thành hành động cách mạng, tạo ra sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Công tác tuyên truyền trước thềm đại hội không còn gói gọn trong những phương pháp truyền thống. Thay vào đó, một chiến lược truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng đã được triển khai đồng bộ, đảm bảo thông tin đến được với mọi cán bộ, đảng viên và tầng lớp Nhân dân một cách tự nhiên và thuyết phục nhất. Tại phường Hòa Bình, không khí chuẩn bị cho Đại hội đã và đang lan tỏa đến từng ngõ xóm, khu phố.

Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc mạnh mẽ, biến mỗi con đường, mỗi công sở thành một điểm tuyên truyền trực quan sinh động. Những tuyến phố chính rực rỡ cờ hoa, pa-nô, khẩu hiệu không chỉ làm đẹp cảnh quan đô thị mà còn là lời nhắc nhở, cổ vũ tinh thần, hướng mọi người về sự kiện chính trị trọng đại của địa phương và đất nước.

Không chỉ các khu vực trung tâm phường như nhà văn hóa, trụ sở, cơ quan, đơn vị, các trục giao thông chính được trang hoàng rực rỡ bằng pa nô, khẩu hiệu; trên nền tảng mạng xã hội, phương tiện thông tin đại chúng đang tạo khí thế mới trong xã hội, tin tưởng vào đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Công tác tuyên truyền đã lan tỏa và nhận sự hưởng ứng của cán bộ và nhân dân. Nhiều khu dân cư, cơ quan đã tự nguyện tổ chức các hoạt động chỉnh trang đường làng ngõ xóm, xây dựng các công trình “đường cờ” chào mừng đại hội. Hành động này vượt qua ý nghĩa của một phong trào thi đua bề nổi, nó khẳng định sâu sắc vai trò chủ thể của nhân dân.

Ngày 18/8, Phường Hòa Bình khai trương “Tuyến đường cờ” ở đường Mai Thúc Loan, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Đó là kết quả của sự đồng thuận, chung tay góp sức, là biểu hiện sống động của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tình yêu quê hương, đất nước. Khi người dân tự mình tham gia kiến tạo không gian sống, họ không chỉ làm đẹp cho quê hương mà còn củng cố thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền. Một trong những yếu tố cốt lõi tạo nên sức thuyết phục của công tác tuyên truyền chính là việc gắn liền những chủ trương, đường lối với những thành quả phát triển cụ thể, những đổi thay tích cực trong đời sống hàng ngày.

Ông Nguyễn Văn Hòa, một người dân tại tổ dân phố 16, phường Hòa Bình chia sẻ: "Tôi cảm nhận rõ ràng sự đổi thay lớn lao từ khi tỉnh Phú Thọ mới chính thức hình thành sau sáp nhập... Sự hợp nhất không chỉ giúp mở rộng không gian kinh tế, liên kết vùng mạnh mẽ hơn, mà còn mang đến triển vọng để Phú Thọ trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của cả vùng trung du và miền núi Bắc Bộ".

Người dân không chỉ nghe về các dự án, họ nhìn thấy các công trình trọng điểm được khởi công, triển khai như: Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng, hồ Cánh Tạng... Người dân cảm nhận được sự tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư; họ chứng kiến các tuyến hạ tầng giao thông chiến lược đang dần hình thành. Chính sự chuyển động mạnh mẽ và thực chất của bộ máy chính quyền, sự quan tâm đến an sinh xã hội đã củng cố niềm tin của Nhân dân vào một tương lai tươi sáng, nơi con em có cơ hội việc làm ngay trên quê hương.

Học sinh Trường Phổ thông chất lượng cao Hùng Vương tìm hiểu truyền thống hào hùng của dân tộc tại trưng bày chuyên đề “Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Mốc son lịch sử” do Bảo tàng Hùng Vương tổ chức tại cơ sở 1, ngày 18/8/2025.

Đường 12B, đoạn xã Mường Động rực rỡ cờ chào mừng các sự kiện lớn của tỉnh và đất nước.

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao nhất, sự chỉ đạo thống nhất, bài bản từ cấp ủy là yếu tố tiên quyết. Ngày 15/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch số 03-KH/TU về tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội XIV của Đảng. Kế hoạch xác định rõ mục tiêu: tạo sự thống nhất về nhận thức, cổ vũ tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển, và củng cố niềm tin sắt son của Nhân dân đối với Đảng.

Công tác tuyên truyền được triển khai theo 3 đợt cao điểm (trước, trong và sau Đại hội), với nội dung trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng giai đoạn. Nội dung tuyên truyền bao quát nhiều khía cạnh: từ lịch sử 95 năm vẻ vang của Đảng, những thành tựu to lớn sau 40 năm Đổi mới, đến việc làm rõ những điểm mới trong dự thảo văn kiện, công tác nhân sự, và giải thích để người dân hiểu rõ, đồng hành cùng quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Bên cạnh việc lan tỏa thông tin tích cực, công tác tuyên truyền còn mang một nhiệm vụ quan trọng khác là chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong bối cảnh không gian mạng phát triển mạnh mẽ, các thế lực thù địch thường lợi dụng việc góp ý vào văn kiện Đại hội để xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, và công tác nhân sự. Do đó, việc trang bị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân “sức đề kháng” tư tưởng là vô cùng cần thiết.

Các cấp ủy đã chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tăng cường viết bài, sản xuất các sản phẩm truyền thông sắc bén để vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, vận động cán bộ, đảng viên tích cực đăng tải, chia sẻ thông tin chính thống, lan tỏa năng lượng tích cực trên mạng xã hội, tạo ra một dòng chảy thông tin chủ lưu mạnh mẽ, lấn át những thông tin xấu độc.

Công tác tuyên truyền hướng tới đại hội Đảng các cấp là một nhiệm vụ chiến lược, đòi hỏi sự đầu tư công phu về nội dung, sự đa dạng về hình thức và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Khi công tác tuyên truyền được triển khai một cách sáng tạo, bài bản, gắn liền với thực tiễn đời sống và những thành tựu phát triển cụ thể, nó sẽ thực sự khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin và tạo ra sự đồng thuận xã hội sâu sắc.

Đây chính là nền tảng vững chắc nhất để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho sự phát triển của quê hương.

Lê Chung