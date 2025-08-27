Tổng kết cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Ngày 27/8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 7 tháng năm 2025 và tổng kết cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả, vi phạm bản quyền, xâm phạm sở hữu trí tuệ.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn kết luận tại hội nghị.

Theo báo cáo, thời gian qua, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, các bộ ngành; sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, đặc biệt trong tháng cao điểm triển khai thực hiện Công điện số 65/CĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trong tình hình mới.

Các sở, ban, ngành lực lượng chức năng của tỉnh đã triển khai, phối hợp thực hiện đồng bộ công tác phát hiện, kiểm tra và xử lý đối với hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn; góp phần đảm bảo lợi ích chính đáng của Nhân dân và những doanh nghiệp kinh doanh chân chính; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã quán triệt, chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng, các cấp, ngành, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành, thị (nay là BCĐ 389 xã, phường) bám sát, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, các cấp, bộ ngành, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đồng thời tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả các kế hoạch đã đề ra.

Đại diện Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thống kê trong 7 tháng, các cơ quan chức năng đã kiểm tra, phát hiện vị phạm 985 vụ, trong đó, buôn bán vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu 76 vụ; hàng nhái, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ 19; gian lận thương mại, gian lận thuế 890 vụ. Lực lượng chức năng đã xử lý 977 vụ, tổng số tiền xử lý nộp NSNN 136,3 tỷ đồng và tiêu hàng hoá vi phạm gần 2,5 tỷ đồng, hàng hoá tịch thu chờ bán trên 290 triệu đồng.

Đặc biệt trong đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từ ngày 16/5 đến 15/6, các cơ quan chức năng đã kiểm tra, phát hiện vi phạm 425 vụ, trong đó xử lý 417 vụ, bao gồm: Xử lý vi phạm hành chính 389 vụ, khởi tố hình sự 28 vụ với 34 bị can, 8 vụ đang chờ xử lý. Lực lượng chức năng đã xử lý phạt vi phạm hành chính, truy thu thuế và nộp ngân sách Nhà nước gần 61 tỷ đồng; hàng hoá vi phạm bị tiêu huỷ trên 1,1 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu những khó khăn trước mắt trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời, cho ý kiến về dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; Quy chế về trách nhiệm và sự phối hợp hoạt động giữa các đơn vị trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Trong những tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh đã đề ra 17 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả góp phần bình ổn thị trường, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Trong đó, các cấp, ngành, lực lượng chức năng tổ chức, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xác định công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; yêu cầu người đứng đầu các ngành, các cấp, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp và phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn đã đánh giá cao kết quả thực hiện và tầm quan trọng trong công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả, vi phạm bản quyền, xâm phạm sở hữu trí tuệ thời gian vừa qua.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị thành viên cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 các xã, phường tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng và những chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Nghiên cứu đề xuất sửa đổi hoàn thiện Quy chế và các điều kiện giúp BCĐ hoạt động thêm hiệu quả.

Chủ động xác định nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch, có phương án, kế hoạch cụ thể nhằm ngăn chặn hiệu quả các vụ việc buôn bán, vận chuyển hàng hóa nhập lậu, hành vi gian lận thương mại và hàng giả, không để phát sinh điểm nóng, kho, bãi, tập kết, trung chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ... trong lĩnh vực, địa bàn quản lý, phụ trách.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền có trọng điểm, theo chuyên đề có mục tiêu, mục đích dễ nhận diện, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của Nhân dân, người tiêu dùng và các đơn vị sản xuất - kinh doanh

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các thành viên tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh trong công tác kiện toàn Ban Chỉ đạo; tăng cường công tác phối hợp, kết nối thông tin, chia sẻ các đường dây “nóng” đến với Nhân dân; có các kế hoạch cụ thể mở thêm nhiều đợt cao điểm thường xuyên, đột xuất kiểm tra xử lý hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là những tháng cuối năm; đề cao trách nhiệm những người đứng đầu trong triển khai kiểm tra, kiểm soát..

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị lực lượng Công an tiếp tục chủ động dự báo áp dụng các biện pháp tăng cường, xử ý nghiêm các trường hợp phát hiện hàng giả, hàng kém chất lượng; Cơ quan Thuế và đơn vị Hải Quan phối hợp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường chống thất thu, nhất là hành vi buôn lậu, thương mại điện tử; Chi cục QLTT và Sở Công Thương kiện toàn bộ máy các đội QLTT trước ngày 15/9 và làm tốt vai trò là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh.

Hồng Trung