Top 7 shop trang sức bạc chất lượng tại Việt Nam

Trang sức bạc không chỉ là phụ kiện thời trang mà còn mang lại giá trị tinh thân và phong thủy. Lựa chọn cửa shop trang sức bạc uy tin sẽ giúp bạn yên tâm về chất lượng dịch vụ. Nếu chưa biết mua vòng tay bạc, trang sức bạc ở đâu uy tín, hãy tham khảo top 7 cửa hàng chất lượng được gợi ý sau đây.

1. Cửa hàng trang sức Cara Luna

Trang sức Cara Luna là thương hiệu trang sức vàng bạc thiết kế dành cho giới trẻ. Cửa hàng chuyên về các dòng sản phẩm bạc Y 925, vàng 10k với đủ mẫu mã từ vòng tay bạc, nhẫn bạc, hoa tai, dây chuyền.

Cara Luna tập trung vào phong cách thiết kế tinh nhã, hiện đại, đạt chuẩn chất lượng quốc tế, không pha tạp chất Niken, đảm bảo an toàn cho làn da.

Đặc biệt, cửa hàng hỗ trợ giao hàng tận nơi toàn quốc, hỗ trợ đổi trả miễn phí trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hàng, chế độ bảo hành lên tới 5 năm và các sản phẩm luôn được đóng gói trang nhã, thích hợp để làm quà tặng đến những người thân thương.

2. Cửa hàng trang sức KAT Jewelry

KAT Jewelry là một shop trang sức bạc quen thuộc với những ai yêu thích bạc trang sức 925. Cửa hàng tọa lạc tại cung đường mua sắm sầm uất tại thành phố Đà Nẵng và luôn tấp nập khách hàng vào ra.

Các sản phẩm của KAT đa dạng mẫu mã, từ thiết kế đơn giản đến tinh xảo, từ thiết kế trẻ trung đến trưởng thành. KAT Jewelry không chỉ bán sản phẩm có sản mà còn nhận gia công trang sức theo yêu cầu, mang đến dấu ấn kỷ niệm riêng cho mỗi khách hàng.

3. Cửa hàng trang sức bạc Cẩm Thu Jewelry & Diamond

Cẩm Thu Jewelry & Diamond là một trong những cửa hàng mua trang sức bạc uy tín ở Việt Nam. Cửa hàng cung cấp đa dạng sản phẩm đủ mẫu mã, kiểu dáng, chất liệu cho khách hàng lựa chọn.

Đến với tiệm trang sức Cẩm Thu Jewelry & Diamond, Quý khách hàng sẽ được trải nghiệm không gian mua sắm hiện đại và sang trọng; chọn lựa những mẫu trang sức đẳng cấp và tận hưởng các dịch vụ chăm sóc từ đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, thân thiện, nhiệt tình.

4. Cửa hàng vàng bạc đá quý SJC

SJC là một trong những tập đoàn hàng đầu kinh doanh vàng bạc và trang sức tại Việt Nam. Thương hiệu có hơn 200 cửa hàng độc quyền và 3000 cửa hàng liên kết bán lẻ trên toàn quốc.

Khách hàng của SJC có thể tìm thấy hàng trăm sản phẩm trang sức đa dạng, mẫu mã đẹp và tinh tế. Nhân viên của các cửa hàng SJC được đào tạo bài bản về kiến thức trang sức, sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp theo nhu cầu, sở thích.

5. Cửa hàng trang sức Bảo Tín Minh Châu

Bảo Tín Minh Châu là một hệ thống cửa hàng trang sức uy tín và phát triển lớn mạnh ở Việt Nam. Cửa hàng này tập trung vào việc chế tác các sản phẩm trang sức độc đáo, đa dạng đáp ứng nhu cầu của từng nhóm khách hàng.

Hệ thống cửa hàng Bảo Tín Minh Châu cung cấp nhiều sản phẩm vàng bạc cao cấp, từ nhẫn, dây chuyền, vòng cổ, bông tai đến những thiết kế đặc biệt khác.

6. Cửa hàng trang sức Lili Jewelry

Lili Jewelry, một cửa hàng trang sức nổi tiếng được nhiều người yêu thích, đặc biệt là giới trẻ. Nơi đây cung cấp các thiết kế trang sức bạc và đá quý cao cấp với phong cách tinh tế, trẻ trung, hiện đại.

Lili Jewelry cũng thường xuyên cập nhật các xu thế trang sức mới, đáp ứng thị hiếu của người dùng. Cửa hàng sở hữu không gian mua sắm sang trọng và dịch vụ chuyên nghiệp mang lại trải nghiệm mua sắm thú vị, đẳng cấp cho mọi khách hàng.

7. Cửa hàng trang sức bạc Pandora

Pandora là một cái tên không còn xa lạ với các bạn trẻ yêu thích charm bạc. Với sự kết hợp câu chuyện thương hiệu và các sản phẩm tinh tế, Pandora thu hút được sự quan tâm của phái đẹp và giới trẻ.

Các sản phẩm ở đây đa dạng từ vòng cổ, dây chuyền, vòng tay tới những hạt charm đặc trưng. Ngoài ra, Pandora cung cấp các mẫu dây da đính charm cá tính, thời thượng tạo nên phong cách riêng. Không gian mua sắm của cửa hàng cũng được chú trọng mang lại cảm giác mua sắm chuyên nghiệp, sang trọng.

Mỗi cửa hàng trong danh sách kể trên đều mang đến những màu sắc riêng cho thị trường trang sức nội địa. Nếu bạn đang tìm kiếm một cái tên hội tụ đầy đủ các yếu tố về chất lượng, thiết kế, dịch vụ cũng như giá cả, trang sức Cara Luna là điểm đến mà Quý khách không thể bỏ lỡ. Hãy liên hệ Cara Luna để được tư vấn chi tiết.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ về địa chỉ sau:

CS1: 191 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội

CS2: 116 Trần Quang Diệu, P.14, Q.3, HCM

CS3: 39 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng

CS4: 193 Lê Duẩn, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

CS5: 162 Trần Hưng Đạo, P.Tiền An, Bắc Ninh

Điện thoại: 0763246574

Email: info@caraluna.vn

Website: https://caraluna.vn/