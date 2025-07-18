Top đồng hồ Garmin hỗ trợ nghe gọi đáng mua nhất 2025: Bền – Thông minh – Đa dụng

Đồng hồ Garmin hỗ trợ nghe gọi đang dần trở thành lựa chọn lý tưởng cho người dùng hiện đại nhờ sự kết hợp giữa độ bền cao, tính năng thông minh và thiết kế đa dụng. Tuy nhiên, việc chọn được mẫu đồng hồ phù hợp giữa nhiều dòng sản phẩm không phải điều dễ dàng. Bài viết sau sẽ giúp tìm ra những mẫu Garmin đáng mua nhất năm 2025.

Đồng hồ Garmin hỗ trợ nghe gọi có gì nổi bật?

Không chỉ đơn thuần là thiết bị đeo tay, đồng hồ Garmin hỗ trợ nghe gọi còn mang đến trải nghiệm toàn diện cho người dùng hiện đại. Nhờ tích hợp micro và loa, người dùng có thể thực hiện hoặc nhận cuộc gọi nhanh chóng qua kết nối Bluetooth mà không cần cầm điện thoại.

Đặc biệt, một số mẫu còn hỗ trợ quay số, truy cập danh bạ và ghi nhớ cuộc gọi gần nhất – mang lại trải nghiệm gần như một chiếc điện thoại thu nhỏ. Điều này cực kỳ tiện lợi khi bạn đang chạy bộ, đạp xe hoặc lái xe mà vẫn cần duy trì liên lạc. Bên cạnh đó, khả năng tương thích tốt với cả Android và iOS giúp người dùng dễ dàng kết nối và sử dụng.

Ấn tượng hơn, các mẫu đồng hồ nghe gọi đến từ Garmin còn gây ấn tượng với hệ thống định vị GPS chính xác, cảm biến đo nhịp tim, stress, oxy trong máu... Thiết kế bền bỉ theo chuẩn quân đội, thời lượng pin dài ngày và màn hình hiển thị sắc nét cũng là những điểm khiến Garmin trở thành lựa chọn đáng giá.

Top đồng hồ Garmin hỗ trợ nghe gọi đáng mua nhất 2025

Trong năm 2025, Garmin tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường thiết bị đeo thông minh với loạt sản phẩm tích hợp tính năng nghe gọi tiện lợi. Dưới đây là 3 mẫu đồng hồ Garmin đáng chú ý nhất hiện nay, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng từ cơ bản đến chuyên nghiệp.

Garmin Forerunner 570

Ra mắt vào giữa năm 2025, Garmin Forerunner 570 là mẫu đồng hồ thể thao đầu tiên trong dòng Forerunner được tích hợp loa và micro – một cải tiến nổi bật gây ấn tượng mạnh. Nhờ đó, người dùng có thể thực hiện cuộc gọi trực tiếp ngay trên cổ tay. Đây là một bước tiến lớn, giúp dòng Forerunner trở nên hữu ích hơn trong các tình huống công việc hàng ngày.

Sở hữu màn hình AMOLED sắc nét, thời lượng pin lên tới 11 ngày và khả năng hỗ trợ đa dạng môn thể thao, Forerunner 570 phù hợp với cả người mới bắt đầu lẫn vận động viên chuyên nghiệp. Ngoài ra, mẫu smartwatch cao cấp này còn được trang bị GPS đa băng tần, cảm biến nhịp tim, tính năng theo dõi stress, giấc ngủ và Body Battery độc quyền từ Garmin.

Garmin Forerunner 970

Forerunner 970 – ra mắt cùng thời điểm với mẫu 570 – là chiếc đồng hồ thông minh tiếp theo của Garmin được tích hợp micro và loa, hỗ trợ thực hiện cuộc gọi trực tiếp từ cổ tay. Sở hữu màn hình AMOLED 1.4 inch sắc nét, viền titan nhẹ và bền cùng đèn pin LED tích hợp, sản phẩm này kết hợp hoàn hảo giữa tính thẩm mỹ và tính năng hữu ích.

Về thể thao và sức khỏe, mẫu đồng hồ nghe gọi còn được trang bị GPS đa băng tần, cảm biến ECG, đo nhiệt độ da, bản đồ ngoại tuyến và nhiều chỉ số hiệu suất nâng cao. Thời lượng pin ấn tượng lên tới 15 ngày ở chế độ thông minh, cùng khả năng đồng bộ dữ liệu hiệu quả, giúp Forerunner 970 trở thành lựa chọn cao cấp cho người dùng cần tính năng nghe gọi.

Garmin Fenix 8 (47mm viền thép)

Garmin Fenix 8 phiên bản viền thép 47mm là lựa chọn cao cấp cho những ai yêu thích thiết kế mạnh mẽ cùng loạt tính năng toàn diện. Mẫu này được trang bị micro, loa, cùng đèn pin LED tích hợp, hỗ trợ nghe gọi hiệu quả trong mọi điều kiện, kể cả khi đang leo núi hoặc hoạt động ngoài trời.

Sở hữu độ bền chuẩn quân đội, khả năng chống nước cao và thời lượng pin tới 16 ngày, đồng hồ Garmin Fenix 8 đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp. Đây là mẫu smartwatch đáng cân nhắc dành cho những ai cần một thiết bị bền bỉ, đáng tin cậy và đa dụng trong mọi hoàn cảnh.

Có nên mua đồng hồ Garmin nghe gọi không?

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc smartwatch vừa phục vụ nhu cầu luyện tập thể thao, vừa đảm bảo khả năng liên lạc, thì Garmin là lựa chọn rất đáng giá. Với các mẫu như Forerunner 570 hay Forerunner 970, Garmin đã tích hợp micro và loa cho phép người dùng duy trì kết nối mọi lúc mà không cần cầm điện thoại.

Không chỉ dừng lại ở tính năng nghe gọi, các mẫu đồng hồ Garmin còn nổi bật nhờ hệ thống cảm biến thể chất chính xác, theo dõi vận động toàn diện và hỗ trợ nhiều môn thể thao. Chất lượng hoàn thiện cao, khả năng chống nước, định vị GPS đa băng tần và pin sử dụng lâu ngày cũng là điểm mạnh vượt trội mà không phải smartwatch nào cũng có.

Tuy nhiên, Garmin thường không chạy hệ điều hành phổ biến như Wear OS hay watchOS, nên các ứng dụng bên thứ ba khá hạn chế. Nếu bạn ưu tiên tính năng giải trí hoặc kho ứng dụng phong phú, có thể cần cân nhắc kỹ. Nhưng nếu mục tiêu của bạn là một chiếc đồng hồ nghe gọi bền bỉ, thì Garmin là thương hiệu đáng tin cậy để đầu tư lâu dài.

Tạm kết

Đồng hồ Garmin hỗ trợ nghe gọi đang dần trở thành lựa chọn hàng đầu cho người dùng yêu thích sự tiện lợi và thông minh trong một thiết bị đeo tay. Đây sẽ là người bạn đồng hành lý tưởng cho cho cả vận động viên lẫn tín đồ công nghệ. Hy vọng qua những gợi ý trong bài viết, bạn đã tìm được mẫu smartwatch hỗ trợ nghe gọi đúng với nhu cầu của mình.