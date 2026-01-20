Tránh 5 sai lầm “chí mạng” khi thuê bảo vệ với giải pháp an ninh từ GFC Security

An ninh doanh nghiệp chưa bao giờ là một bài toán đơn giản, chỉ cần giải quyết bằng việc “thuê người trông coi”. Thực tế, rất nhiều rủi ro nghiêm trọng lại bắt nguồn từ chính tư duy lựa chọn và quản lý dịch vụ bảo vệ chưa thấu đáo. Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến mà các chủ doanh nghiệp thường mắc phải, cùng giải pháp tối ưu hóa từ GFC Security để biến an ninh trở thành bệ phóng vững chắc cho quy trình vận hành của doanh nghiệp.

Sai lầm 1. Xem bảo vệ là hạng mục phụ trong vận hành

Nhiều doanh nghiệp vẫn giữ quan điểm rằng dịch vụ bảo vệ chỉ là một phần việc mang tính đối phó, cốt để đáp ứng yêu cầu “có người trực”. Chính tư duy này khiến các phương án bảo vệ được xây dựng hời hợt, dẫn đến việc các lỗ hổng an ninh và rủi ro tiềm ẩn không được phát hiện sớm, mà chỉ lộ rõ khi sự cố đáng tiếc đã xảy ra.

Khác với cách làm rập khuôn, GFC Security xây dựng quy trình an ninh là một phần không thể thiếu của bộ máy vận hành doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ cùng khách hàng khảo sát và xác định rõ vai trò của bảo vệ theo từng khu vực đặc thù, từng khung giờ hoạt động và xây dựng kịch bản rủi ro chi tiết ngay từ đầu. Điều này đảm bảo mỗi vị trí trực đều đóng góp thực tế vào sự an toàn chung của hệ thống.

GFC Security xây dựng phương án bảo vệ dựa trên khảo sát thực tế từng khu vực vận hành.

Sai lầm 2. Lựa chọn dịch vụ chủ yếu dựa trên chi phí

Tâm lý ưu tiên giá thấp, quy trình triển khai nhanh gọn và ít thủ tục thường rất hấp dẫn các doanh nghiệp trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, mức phí thấp luôn kéo theo chất lượng nhân sự không đồng đều, thiếu đào tạo, cơ chế giám sát lỏng lẻo và khả năng xử lý tình huống yếu kém. Hệ quả là khi rủi ro an ninh ập đến, thiệt hại mà doanh nghiệp phải gánh chịu thường lớn gấp nhiều lần chi phí tiết kiệm được.

Tại GFC Security, chúng tôi không cạnh tranh bằng giá rẻ mà khẳng định vị thế bằng năng lực thực thi. Ngay từ khâu tư vấn, GFC Security làm rõ các tiêu chuẩn khắt khe về tuyển dụng nhân sự, hệ thống công nghệ giám sát ca trực và mô hình tổ chức lực lượng bài bản. Khách hàng trả chi phí để mua sự an tâm tuyệt đối, chứ không chỉ để thuê một nhân sự đứng gác.

Sai lầm 3. Không kiểm tra sâu về quy trình và năng lực xử lý tình huống

Rất ít doanh nghiệp đặt câu hỏi sâu về quy trình phản ứng khi có sự cố trong giai đoạn đàm phán hợp đồng. Sự thiếu hụt các yếu tố quan trọng như: Thời gian phản ứng, cấp chịu trách nhiệm chỉ huy và cơ chế báo cáo khiến doanh nghiệp rơi vào thế bị động hoàn toàn khi sự cố xảy ra. Lúc đó, rất khó xác định ai là người ra quyết định và quy trình xử lý kéo dài bao lâu.

Để khắc phục điều này, GFC Security luôn xây dựng bộ quy trình xử lý tình huống khẩn cấp rõ ràng và thông báo ngay từ đầu cho doanh nghiệp. Mỗi kịch bản rủi ro đều được định lượng cụ thể về thời gian phản ứng, xác định rõ cấp quản lý chịu trách nhiệm và phương thức phối hợp với đại diện doanh nghiệp. Sự thống nhất này giúp hai bên luôn ở thế chủ động trước mọi biến cố.

GFC Security luôn có quy trình phản ứng nhanh rõ ràng cho từng tình huống khẩn cấp.

Sai lầm 4. Giao khoán hoàn toàn an ninh cho bên ngoài

Một sai lầm “chí mạng” khác là tư duy “khoán trắng”. Sau khi ký hợp đồng, doanh nghiệp gần như không còn theo dõi hoạt động của đội ngũ bảo vệ, khiến công tác an ninh bị tách rời khỏi quản trị nội bộ và thiếu sự phối hợp với các phòng ban khác. Điều này tạo ra những “khoảng trống trách nhiệm”, khiến doanh nghiệp mù mờ về tình hình thực tế tại mục tiêu.

Giải pháp của GFC Security là thiết lập mối liên kết chặt chẽ với bộ phận quản lý của khách hàng. Chúng tôi không hoạt động độc lập mà duy trì các kênh trao đổi thông tin liên tục và hệ thống báo cáo định kỳ. An ninh được đặt trong mối tương quan mật thiết với vận hành nội bộ, đảm bảo thông tin thông suốt và kịp thời điều chỉnh phương án khi doanh nghiệp có thay đổi trong sản xuất, kinh doanh.

Sai lầm 5. Xem nhẹ yếu tố pháp lý và trách nhiệm sau sự cố

Cuối cùng, và cũng là sai lầm để lại hậu quả dai dẳng nhất, chính là sự hời hợt trong các điều khoản pháp lý. Nhiều hợp đồng bảo vệ hiện nay thiếu các điều khoản ràng buộc trách nhiệm rõ ràng. Hệ quả là khi xảy ra mất mát tài sản hay sự cố nghiêm trọng, rủi ro pháp lý thường quay ngược về phía doanh nghiệp. Từ đó, quá trình quy kết trách nhiệm và xử lý hậu quả kéo dài, phát sinh tranh chấp mệt mỏi, thậm chí gây gián đoạn hoạt động kinh doanh.

Hiểu rõ điều này, GFC Security luôn chủ động làm rõ các điều khoản liên quan đến trách nhiệm pháp lý, bảo hiểm và cam kết bồi thường ngay trong hợp đồng. Chúng tôi minh bạch hóa các giới hạn trách nhiệm, cung cấp đầy đủ các gói bảo hiểm nghề nghiệp uy tín giúp doanh nghiệp luôn an tâm với dịch vụ bảo vệ .

GFC Security cam kết minh bạch về trách nhiệm pháp lý và bảo hiểm bồi thường cho khách hàng.

Đã đến lúc các doanh nghiệp cần thay đổi tư duy từ việc đơn thuần "thuê bảo vệ" sang "quản trị an ninh" một cách bài bản. Với kinh nghiệm và quy trình chuyên nghiệp, GFC Security sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp kiến tạo một môi trường an toàn, vững chắc để bạn an tâm phát triển kinh doanh. Bên cạnh các dịch vụ bảo vệ công ty, ngân hàng, bệnh viện, kho bãi,... GFC Security còn cung cấp các dịch vụ bảo vệ yếu nhân - VIP, áp tải hàng hóa, sự kiện,...

Công ty CP Tập đoàn An ninh Bảo vệ GFC

- Trụ sở TPHCM: Tầng 18, Vincom Center Tower, 72 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, TP.HCM

- Chi nhánh Hà Nội : Tầng 12, Licogi 13 Tower, 164 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Hà Nội

- Chi nhánh Đà Nẵng: 232 Đường 2/9, phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng

- Điện thoại: 1900 3014 - 0778 247 113

- Website: https://gfcsecurity.vn/