Trao 1.000 cuốn sách Kỹ thuật viết chữ tròn ly tặng học sinh tiểu học

Hưởng ứng chương trình thắp sáng ước mơ do các cấp, ngành phát động, ngày 19/1, Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Trang Anh Phát (phường Vĩnh Phúc), Công ty TNHH chế biến nông lâm sản Quang Hà (xã Mai Hạ) và cô giáo Đoàn Thị Út, giáo viên Trường Tiểu học Liên Minh (phường Vĩnh Phúc) - Tác giả cuốn sách đã trao tặng 1.000 cuốn sách Kỹ thuật viết chữ tròn ly trị giá 40 triệu đồng cho học sinh 5 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh gồm: Trường Tiểu học Liên Minh, phường Vĩnh Phúc 300 cuốn, Tiểu học Đồng Tiến, xã Đạo Trù 400 cuốn và 3 trường thuộc xã Mai Hạ là Trường Tiểu học và THCS Chiềng Châu 100 cuốn, Trường Tiểu học Và THCS Mai Hạ 100 cuốn và Trường TH và THCS Vạn Mai 100 cuốn.

Đại diện nhà tài trợ và tác giả cuốn sách Kỹ thuật dạy học sinh viết chữ tròn ly trao tặng sách cho học sinh Trường Tiểu học Đồng Tiến (xã Đạo Trù).

Cuốn sách Kỹ thuật dạy học sinh viết chữ tròn ly là sáng kiến của của cô Đoàn Thị Út được Nhà xuất bản Đại học Quốc gia thẩm định và xuất bản tháng 8/2025.

Sau khi ra đời, cuốn sách đã được thầy cô và học sinh tại các trường Tiểu học như: Trường Tiểu học Liên Minh, Trường Tiểu học Đống Đa, Trường Tiểu học Tích Sơn, Trường Tiểu học Khai Quang, Trường Tiểu học Thanh Trù, Trường Tiểu học Định Trung, Trường Tiểu học Nông Trang, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Trung tâm giáo dục Thường xuyên Vĩnh Phúc, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Triệu Phúc Lịch (xã Đà Bắc)... đón nhận và đưa vào giảng dạy.

Theo đánh giá của các thầy cô và phụ huynh, cuốn sách đã khắc phục được những tồn tại nêu trên và phương pháp viết chữ mới đã thực sự giúp “học sinh dễ viết, thầy cô dễ dạy, phụ huynh dễ kèm cặp con em mình”.

Đại diện nhà tài trợ trao cuốn sách Kỹ thuật dạy học sinh viết chữ tròn ly tặng học sinh Trường Tiểu học Và THCS Mai Hạ (xã Mai Hạ).

Việc trao tặng sách cho các em học sinh nhất là các em học sinh vùng núi, dân tộc thiểu số như xã Đạo Trù, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ giúp các em viết chữ đẹp hơn, nhanh hơn, thông qua chương trình, nhà tài trợ và tác giả mong muốn từ những con chữ đầu đời, các em sẽ biến ước mơ của mình thành hiện thực để từng ngày trưởng thành có những cống hiến cho quê hương, đất nước.

Thuý Hường