Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tại xã Bản Nguyên

Chiều 14/4, đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến thăm và trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Nguyễn Ngọc Thiện, sinh hoạt tại Chi bộ Khu 1 - Cao Xá, Đảng bộ xã Bản Nguyên.
Đảng viên Nguyễn Ngọc Thiện tham gia cách mạng từ khi tuổi đời còn rất trẻ, được kết nạp vào Đảng ngày 29/12/1956. Trong quá trình công tác, đồng chí đã đảm nhiệm nhiều vị trí tại địa phương và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển của quê hương.
Với những đóng góp đó, đồng chí đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Kháng chiến hạng Hai, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang, Huy chương Kháng chiến hạng Nhất cùng nhiều phần thưởng khác.
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Nguyễn Ngọc Thiện.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi chúc mừng đảng viên Nguyễn Ngọc Thiện được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Đồng chí khẳng định, đây là niềm vinh dự, tự hào với cá nhân, gia đình đảng viên và chi bộ khu dân cư cũng như Đảng bộ xã Bản Nguyên.
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi và lãnh đạo xã Bản Nguyên tặng hoa chúc mừng đảng viên lão thành Nguyễn Ngọc Thiện.
Việc trao tặng Huy hiệu Đảng thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với những cống hiến bền bỉ, lòng kiên trung của người đảng viên. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy mong đảng viên lão thành Nguyễn Ngọc Thiện tiếp tục sống vui, sống khoẻ, là điểm tựa tinh thần vững chắc, động viên gia đình, con cháu, khu dân cư tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi phát biểu tại buổi lễ.
Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, động viên, chăm lo đời sống tinh thần các đảng viên lão thành; làm tốt công tác phát triển đảng viên mới và tiếp tục rà soát, đề nghị xét trao Huy hiệu Đảng sớm cho các đảng viên cao tuổi, sức khỏe yếu.
Tạ Thanh
