Ngày 23/7, Đoàn thanh niên xã Hải Lựu tổ chức trao tặng di ảnh phục dựng cho thân nhân các gia đình liệt sĩ trong xã. Đây là hoạt động ý nghĩa của tổ chức đoàn trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7 năm nay.
Đoàn thanh niên xã trao tặng di ảnh phục dựng cho gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Chước.
Di ảnh các liệt sĩ: Nguyễn Văn Chước, sinh năm 1946, hy sinh tại mặt trận phía Nam năm 1967; Nguyễn Quốc Lãng, sinh năm 1948, hy sinh tại chiến trường miền Nam năm 1967 đã được Đoàn xã khảo sát, phục dựng thành ảnh màu, đóng khung trang trọng trao tới thân nhân liệt sĩ.
Chương trình phục dựng chân dung liệt sỹ là tấm lòng tri ân của tuổi trẻ đến thế hệ cha anh. Không chỉ là những bức ảnh được trả lại hình hài, đây còn là tấm lòng, sự tri ân sâu sắc của ĐVTN hôm nay gửi đến những Anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của dân tộc.
Hoạt động ý nghĩa này không chỉ là cầu nối quá khứ - hiện tại mà còn là bài học sống động về truyền thống cách mạng, về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
Thu Hà
