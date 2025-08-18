Traveloka gợi ý top khách sạn & resort 5 sao sang trọng bậc nhất Sapa

Sapa – thị trấn mù sương nằm giữa dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, từ lâu đã trở thành điểm đến mơ ước của du khách trong và ngoài nước. Nơi đây không chỉ quyến rũ bởi ruộng bậc thang uốn lượn, đỉnh Fansipan chạm mây và những bản làng bình yên, mà còn nổi bật với hệ thống khách sạn, resort 5 sao đẳng cấp. Giữa khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ, bạn vẫn có thể tận hưởng sự tiện nghi trọn vẹn cùng dịch vụ chuẩn quốc tế.

Nếu bạn đang lên kế hoạch cho chuyến đi sắp tới, dưới đây là danh sách những khách sạn và resort 5 sao nổi bật nhất Sapa, được nhiều du khách đánh giá cao và đáng để trải nghiệm.

Top 4 khách sạn 5 sao đẳng cấp, sang trọng nhất ở Sapa

Sapa Jade Hill Resort And Spa

Sapa Jade Hill Resort & Spa là một trong những khu nghỉ dưỡng 5 sao được yêu thích nhất tại Sapa, nổi bật với vị trí ngay sườn đồi, chỉ cách trung tâm thị trấn khoảng 2 km. Resort gây ấn tượng bởi kiến trúc mang đậm phong cách Tây Bắc, kết hợp hài hòa giữa gỗ, đá và mái nhà tranh, tạo nên không gian ấm cúng, lãng mạn giữa biển mây.

Điểm nhấn của khách sạn là hệ thống phòng nghỉ và biệt thự tại đây đều sở hữu view núi hoặc thung lũng Mường Hoa tuyệt đẹp. Đặc biệt, các căn bungalow tách biệt đem lại sự riêng tư và yên tĩnh, rất phù hợp cho các cặp đôi hoặc gia đình.

Không gian lãng mạn, gần gũi với thiên nhiên

Resort còn có nhà hàng phục vụ ẩm thực địa phương, quầy bar, khu spa trị liệu bằng thảo dược, cùng nhiều hoạt động trải nghiệm như leo núi, trekking, khám phá bản làng.

Khách sạn de la Coupole Sapa - MGallery Collection

Tọa lạc ngay trung tâm thị trấn, khách sạn de la Coupole - MGallery Collection mang đậm phong cách kiến trúc Pháp cổ điển kết hợp tinh tế với họa tiết văn hóa vùng cao Tây Bắc. Không gian khách sạn Sapa này như một bức tranh nghệ thuật, từ sảnh đón sang trọng, hồ bơi nước ấm trong nhà đến quán bar tầng thượng với tầm nhìn toàn cảnh thị trấn.

Dịch vụ ở đây được đánh giá xuất sắc, nhân viên thân thiện, chuyên nghiệp. Một du khách từng nhận xét: “Khách sạn đẹp lộng lẫy, bữa sáng phong phú và quán bar trên mái rất ấn tượng.” Đây chắc chắn là lựa chọn hàng đầu cho những ai yêu thích sự tiện lợi và đẳng cấp.

Gây ấn tượng với lối kiến trúc Pháp

Lady Hill Sapa Resort

Lady Hill Sapa Resort là một trong những khách sạn 5 sao Sapa nổi tiếng nhất, thu hút du khách bởi không gian yên bình và tầm nhìn toàn cảnh thị trấn mờ sương. Nằm trên đồi cao, resort sở hữu kiến trúc kết hợp hài hòa giữa nét hiện đại và chất liệu địa phương như gỗ, đá, tạo cảm giác gần gũi nhưng vẫn sang trọng.

Các phòng nghỉ được thiết kế rộng rãi, trang bị ban công hoặc cửa sổ lớn, giúp bạn chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của núi rừng Hoàng Liên Sơn. Khuôn viên resort có hồ bơi ngoài trời, nhà hàng phục vụ ẩm thực bản địa và quốc tế, cùng dịch vụ spa thư giãn.

Lady Hill Sapa Resort đặc biệt phù hợp cho những ai muốn tìm một nơi nghỉ dưỡng tách biệt, yên tĩnh, nhưng vẫn thuận tiện di chuyển vào trung tâm Sapa.

Săn mây ngay trong phòng khách sạn

Silk Path Grand Sapa Resort & Spa

Nằm trên một ngọn đồi với tầm nhìn hướng về dãy Hoàng Liên Sơn, Silk Path Grand Sapa Resort & Spa đem đến cảm giác yên bình và gần gũi với thiên nhiên. Kiến trúc của resort kết hợp hài hòa giữa nét hiện đại và phong cách Á Đông, với những khu vườn xanh mướt, hồ bơi ngoài trời và spa cao cấp.

Điểm cộng của Silk Path Grand là thực đơn đa dạng tại các nhà hàng, từ món Việt tinh tế đến ẩm thực quốc tế. Nhiều du khách cho rằng nơi đây mang đến một kỳ nghỉ “đúng nghĩa nghỉ dưỡng” với dịch vụ chỉn chu, không gian rộng mở và không khí trong lành.

Ấn tượng với lối kiến trúc Á Đông hiện đại

Kinh nghiệm đặt phòng khách sạn 5 sao giá rẻ

Với các khách sạn và resort 5 sao ở Sapa, đặc biệt trong mùa cao điểm du lịch (tháng 9 – 11 và tháng 3 – 4), phòng thường kín chỗ rất nhanh. Để vừa có giá tốt vừa đảm bảo nơi lưu trú ưng ý, bạn nên đặt phòng sớm từ 1 – 2 tháng.

Các nền tảng đặt phòng trực tuyến uy tín như Traveloka không chỉ giúp bạn so sánh giá dễ dàng mà còn thường xuyên mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn. Nếu muốn tận hưởng dịch vụ 5 sao nhưng vẫn tiết kiệm chi phí, hãy cân nhắc đi vào mùa thấp điểm, khi giá phòng có thể giảm từ 20 – 40% so với cao điểm.

Đặt phòng trên Traveloka giúp bạn tiết kiệm chi phí

Sapa không chỉ chinh phục du khách bằng cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ mà còn bởi hệ thống khách sạn, resort nghỉ dưỡng đẳng cấp. hứa hẹn mang đến cho bạn kỳ nghỉ sang trọng, tiện nghi và tràn đầy cảm hứng. Nhanh tay truy cập website Traveloka hoặc tải app để đặt phòng với mức giá hời.