Triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Ngày 15/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi cho các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính và đại diện cho hơn 50 UBND xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Bùi Duy Linh phát biểu khai mạc hội nghị.

Thống kê đến ngày 14/8, toàn tỉnh 116/148 xã phường có dịch chưa qua 21 ngày, tổng số hộ có lợn mắc bệnh trên 6.600 hộ; ốm, chết, tiêu huỷ hơn 66.000 con lợn tương đương 2,2% tổng đàn lợn của toàn tỉnh; tiêu huỷ trên 3.900 tấn. Tại các xã có dịch đã sử dụng trên 27.000 lít hoá chất khử trùng, trên 164 tấn vôi bột, đã khử trùng tiêu độc được trên 36.000 hộ, 64 chợ với tổng diện tích khử trùng trên 7,3 triệu m2...

Trao đổi tình hình thực tế diễn biến dịch bệnh, một số khó khăn còn tồn tại, các đại biểu đã đề xuất một số giải pháp triển khai hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch bệnh tại cơ sở như: Tiếp tục hướng dẫn người chăn nuôi chú trọng công tác vệ sinh, khử trùng tiêu độc chuồng trại hàng ngày; thường xuyên cập nhật, nắm bắt chính xác danh sách từng hộ và số lượng đàn lợn để kiểm tra, giám sát chặt chẽ bổ sung, tái đàn; triển khai các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch, vệ sinh tiêu độc tại các xã đang có dịch, tiêu huỷ kịp thời, đúng quy trình; kiểm soát chặt chẽ các điểm giết, mổ, hoạt động mua bán, vận chuyển lợn thịt, lợn giống để đảm bảo kiểm soát tốt dịch bệnh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với chính quyền các địa phương triển khai kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển, mua bán, giết mổ động vật mẫn cảm ra vào vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm theo quy định đối với từng bệnh. Cùng với đó, khẩn cấp tổ chức phòng bệnh bằng vắc -xin hoặc áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc khác cho động vật mẫn cảm với bệnh dịch động vật. Tiếp tục hướng dẫn người nuôi vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng nuôi, nơi chăn thả động vật, giám sát chặt chẽ dịch bệnh, kịp thời xử lý khi có vật nuôi mắc bệnh theo quy định. Đồng thời, các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính cũng giải đáp, trả lời các quyết định, quy định liên quan đến việc hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng bởi dịch theo quy định của nhà nước.

Quân Lâm