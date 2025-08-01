Triển khai công tác tổ chức các giải bóng đá quốc tế tại Phú Thọ

Ngày 1/8, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức các giải đấu bóng đá quốc tế tại Phú Thọ gồm Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á ASEAN MSIG Serenity Cup 2025 và vòng loại Giải U23 châu Á 2026.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban tổ chức các Giải bóng đá Quốc tế tại tỉnh Phú Thọ phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã triển khai nhiệm vụ cho từng bộ phận và thành viên, nhằm đảm bảo các giải đấu sẽ diễn ra sôi động, đáp ứng mọi yêu cầu về chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật, và các tiêu chuẩn được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) và Đông Nam Á (AFF) đề ra. Tạo điều kiện tốt nhất cho tất cả các đội tuyển về sinh hoạt, tập luyện và thi đấu. Đảm bảo công tác an ninh, phòng cháy chữa cháy, an toàn y tế và đẩy mạnh các hoạt động truyền thông để hình ảnh của các giải đấu sẽ gây ấn tượng với khán giả trong nước và quốc tế.

Tổng Thư kí Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Nguyễn Văn Phú phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Ban Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ phát biểu tại Hội nghị về triển khai công tác truyền thông của các Giải đấu.

Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á diễn ra từ ngày 6/8 đến 19/8/2025 tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) và sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng). Trong đó, các trận đấu bảng B gồm các đội Australia, Myanmar, Philippines và Timor Leste cùng trận đấu cuối của bảng A giữa Indonesia và Campuchia diễn ra trên sân vận động Việt Trì từ ngày 7/8 đến 13/8. Các trận đấu tại Phú Thọ đều sẽ được miễn phí vé vào sân cho người hâm mộ.

Sân vận động Việt Trì sẽ tiếp tục chứng kiến bầu không khí sôi đội của một Giải bóng đá nữ tại ASEAN MSIG Serenity Cup 2025.

Trong khi đó, vòng loại giải bóng đá U23 Châu Á 2026 diễn ra từ ngày 3/9 đến 9/9/2025. Đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở Bảng C với sự góp mặt cùng 3 đội tuyển là U23 Yemen, U23 Singapore và U23 Bangladesh. Toàn bộ các trận đấu của bảng C đều được diễn ra trên sân vận động Việt Trì. Đây là thứ 2 liên tiếp, Vòng loại U23 Châu Á được lựa chọn tổ chức trên sân Việt Trì. Tại giải đấu này, sự có mặt của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á U23 Việt Nam nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Ban tổ chức sẽ sớm thống nhất kế hoạch phát hành vé của Vòng loại U23 Châu Á 2026 để thông báo đến khán giả. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ có trận ra quân vào ngày 3/9 gặp U23 Bangladesh, sau đó gặp U23 Singapore vào ngày 6/9 và kết thúc với loại với trận gặp U23 Yemen vào ngày 9/9.

Chảo lửa Việt Trì từng chứng kiến Đội tuyển Việt Nam của HLV Kim Sang Sik lên ngôi vô địch Đông Nam Á sẽ tiếp tục là điểm tựa trong hành trình giành vé dự Vòng chung kết U23 Châu Á của nhà vô địch U23 Đông Nam Á là U23 Việt Nam.

Trong thời gian vừa qua, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức thành công nhiều giải đấu lớn tầm cỡ quốc tế, trong đó nổi bật là môn bóng đá nam ở SEA Games 31 và Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Cùng với đó là rất nhiều giải đấu vòng loại Châu Á ở các cấp độ bóng trẻ khác nhau như U17, U20, U23 và đội tuyển Quốc gia. Việc tiếp tục tổ chức 2 giải đấu lớn chỉ trong chưa đến 1 tháng đã khẳng định cho những điều kiện và kinh nghiệm của tỉnh Phú Thọ trong tổ chức các giải đấu quốc tế. Đây cũng là cơ hội để quảng bá rộng rãi hình ảnh quê hương và con người Phú Thọ đến khán giả trong nước và quốc tế.

Huy Trần