Triển khai công tác tổ chức các trận đấu sân nhà của CLB Xuân Thiện Phú Thọ

Ngày 12/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức các trận đấu sân nhà của CLB Xuân Thiện Phú Thọ tại Giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia và Cup Quốc gia mùa giải 2025-2026.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đào Tiến Cường phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhằm đảm bảo các trận đấu sân nhà của CLB Xuân Thiện Phú Thọ ở mùa giải bóng đá chuyên nghiệp 2025-2026 diễn ra thành công, đảm bảo các yếu tố chuyên môn. Ngoài ra, những yếu tố như đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, đảm bảo cung cấp điện cho các trận đấu và đẩy mạnh công tác truyền thông.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế phát biểu ý kiến tại hội nghị

Các đại biểu, thành viên Ban tổ chức cũng tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung như: Công tác tuyên truyền trước, trong và sau các trận đấu; đảm bảo phân luồng giao thông, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn tại địa điểm thi đấu; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; đảm bảo nhân lực, chăm sóc y tế...

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ phát biểu về công tác tuyên truyền trước, trong và sau các trận đấu

Theo lịch thi đấu mới nhất được công bố của Giải bóng đá Hạng Nhất quốc gia, CLB Phú Thọ sẽ có 11 trận đấu sân nhà và 11 trận sân khách ở mùa giải năm nay. Trong đó, trận sân nhà đầu tiên ở Vòng 2 gặp CLB Thanh niên TP.Hồ Chí Minh vào ngày 26/9. Cùng với đó ở lượt đi còn 4 trận đấu nữa Xuân Thiện Phú Thọ được thi đấu trên sân nhà với các đối thủ là Trẻ PVF-CAND, Khatoco Khánh Hòa, Quảng Ninh và TP.Hồ Chí Minh.

Đại diện Công an tỉnh tham gia ý kiến về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy

6 trận trên sân nhà còn lại với Trường Tươi Đồng Nai, Bắc Ninh, Đồng Tháp, Đại học Văn Hiến, Quy Nhơn United và Long An sẽ diễn ra trong giai đoạn lượt về. Còn ở Cúp Quốc gia, đội bóng Đất Tổ sẽ bắt đầu ra quân với trận đấu trên sân nhà Việt Trì gặp đội bóng đang dẫn đầu bảng V-League là Ninh Bình vào ngày mai 13/9. Tất cả các trận đấu trên sân Việt Trì theo dự kiến đều diễn ra vào khung giờ 18h do sân đấu này đáp ứng các tiêu chuẩn về hệ thống chiếu sáng.

Đại diện CLB Xuân Thiện Phú Thọ phát biểu ý kiến tại hội nghị

CLB Xuân Thiện Phú Thọ là đại diện duy nhất của tỉnh Phú Thọ tham dự sân chơi bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam mùa giải này. Mục tiêu của đội là có mặt trong Top 5 của Giải hạng Nhất 2025-2026.

Trận đấu giữa CLB Xuân Thiện Phú Thọ sẽ diễn ra vào lúc 16h00, ngày 13/9 trên Sân vận động Việt Trì. Theo Ban tổ chức, trận đấu này sẽ miễn phí vé để tạo điều kiện cho các cổ động viên, người hâm mộ đến sân cổ vũ. Qua đó, nhằm giúp lan tỏa hình ảnh ấn tượng của các giải đấu và câu lạc bộ cùng tinh thần yêu bóng đá của người dân Đất Tổ.

Đinh Tú