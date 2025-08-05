Triển khai công tác tuyên truyền, tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 5/8/2025, Tiểu ban tuyên truyền, tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị để triển khai một số nội dung trong công tác tuyên truyền, tổ chức phục vụ Đại hội. Đồng chí Nguyễn Phi Long - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Phi Long - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Theo dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban tuyên truyền, tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025-2030 tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm. Đối với công tác tuyên truyền: Tiểu ban xây dựng kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; biên tập tài liệu tham khảo cho đội ngũ báo cáo viên các cấp; đồng thời chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; chỉ đạo việc in một số ấn phẩm tuyên truyền phục vụ Đại hội. Các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên báo chí, hệ thống thông tin cơ sở và các phương tiện thông tin đại chúng trước, trong và sau Đại hội. Tổ chức Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội; tổ chức triển lãm, giới thiệu thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; triển lãm sách, báo, tranh ảnh phục vụ Đại hội. Chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trực quan, trang trí đường phố. Phát động các phong trào thi đua, tổ chức rộng rãi trong cả hệ thống chính trị, xã hội và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng thi đua chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, điều kiện và tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030 đảm bảo chu đáo, kỹ lưỡng: Các điều kiện phục vụ Đại hội, bố trí các phòng họp, phục vụ Đoàn Chủ tịch, các đoàn đại biểu; tổ chức các tổ y tế đảm bảo tốt việc chăm sóc sức khỏe cho đại biểu và khách mời; đảm bảo an toàn thực phẩm. Xây dựng kế hoạch, phương án bảo đảm các hạ tầng dịch vụ: điện, viễn thông... phục vụ trước, trong và sau thời gian diễn ra đại hội đảng bộ các cấp.

Đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, các lực lượng chức năng tập trung xây dựng các phương án đảm bảo an toàn, an ninh, phòng chống cháy nổ trong quá trình diễn ra Đại hội trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là khu vực diễn ra Đại hội. Có phương án và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo giao thông; xe đón, dẫn đoàn đại biểu về dự Đại hội và tham gia các hoạt động bên lề Đại hội. Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ...

Đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân Vận Tỉnh ủy phát biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đồng chí là thành viên Tiểu ban, đồng chí Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, các thành viên Tiểu ban chỉ đạo đơn vị chức năng tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Chỉ đạo công tác tuyên truyền, triển khai công tác trang trí, khánh tiết, nghi lễ theo đúng Điều lệ Đảng quy định và Quy chế Đại hội. Tuyên truyền đậm nét những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; phản ánh khí thế thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội của các cấp, ngành, hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, trung ương.

Đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Tổng biên tập Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ phát biểu tại hội nghị

Các hoạt động tuyên truyền, trang trí trực quan được tập trung tại 3 địa điểm, tạo điểm nhấn chào mừng Đại hội thuộc các phường: Việt Trì, Vĩnh Phúc và Hòa Bình. Theo đó, các địa phương cần chỉ đạo trang trí băng zon, khẩu hiệu, treo cờ trên các tuyến đường thuộc địa bàn; hướng các cơ quan, đơn vị công sở, các khu dân cư trên địa bàn treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, khẩu hiệu chào mừng Đại hội.

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuẩn bị các điều kiện để triển lãm, trưng bày hình ảnh phát triển kinh tế, xã hội; chuẩn bị chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng Đại hội trong thời gian không quá 30 phút; chương trình nghệ thuật chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025), Quốc khánh 2/9 và chào mừng thành công Đại hội. Chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện phục vụ Đại hội: hội trường, các phòng họp tại Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh – Nơi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đảm bảo công tác an ninh, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ...

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các thành viên Tiểu ban sớm có kế hoạch chi tiết nhiệm vụ được phân công gửi Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp, báo cáo Trưởng Tiểu ban để trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt.

Hoàng Nga - Dương Chung