Xã Mường Bi: Sạt lở đường quản lý vận hành hồ Chù Bụa và thiệt hại 107ha lúa, hoa màu

Do ảnh hưởng bão số 10, trên địa bàn xã Mường Bi có mưa to, gió giật mạnh đã gây thiệt hại hạ tầng và tài sản của Nhân dân. Đáng chú ý là đường quản lý vận hành hồ Chù Bụa bị sạt lở; đoạn mái kè bị sụt, vỡ dài khoảng 80m. UBND xã đã có văn bản đề nghị Chi nhánh Thủy lợi khu vực V kiểm tra, sớm có phương án khắc phục.

Đường quản lý vận hành hồ Chù Bụa bị sạt lở; đoạn mái kè bị sụt, vỡ dài khoảng 80m.

Ngoài ra, trên địa bàn xã bị vỡ 20m mương thuỷ lợi; sạt lở đường trục xóm Trọng Phú với khối lượng đất, đá khoảng 70m3; đổ 50m tường bao của hộ dân xóm Đon; 3 hộ bị tốc mái nhà.

Để đảm bảo an toàn, 22 hộ với 104 nhân khẩu phải sơ tán. Tính đến 16 giờ ngày 30/9 đã có 8 hộ, 28 nhân khẩu quay trở về nhà; còn 14 hộ, 76 nhân khẩu vẫn ở lại nơi sơ tán.

Nhà dân bị tốc mái.

Thiệt hại về sản xuất nông nghiệp lên tới 107ha (58,5ha lúa, 32ha mía, 5ha ngô và 11,5ha khoai lang), tập trung tại các xóm: Chuông, Đon, Chù Bụa, Tằm Bát, Bưởi Cại, Sung Mùi, Khiềng, Mường Lầm, Luỹ Ải, Sơn Phú và Trao.

Trên 100ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng.

UBND xã đã ban hành văn bản chỉ đạo, phân công lãnh đạo trực 24/24 giờ; tổ chức kiểm tra các điểm sạt lở, di dời hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm; cắm biển cảnh báo tại các vị trí nguy cơ cao sạt lở, lũ quét.

Xã đang phối hợp với Chi nhánh Thủy lợi khu vực V kiểm tra, lập phương án khắc phục sạt lở hồ Chù Bụa. Đồng thời huy động lực lượng tại chỗ khắc phục bước đầu các điểm giao thông, tiêu thoát nước; dựng lại diện tích lúa, ngô, mía bị đổ nhằm sớm ổn định sản xuất, đời sống cho Nhân dân.

