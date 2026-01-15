Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Triển khai kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết và lễ hội Xuân 2026

Ngày 15/1, Đoàn kiểm tra liên ngành do các Sở: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường tổ chức kiểm tra tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Triển khai kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết và lễ hội Xuân 2026

Đại diện Đoàn kiểm tra phát biểu tại hội nghị.

Việc triển khai kế hoạch nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; bảo đảm an toàn thực phẩm trong các khâu sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, nhất là sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không bảo đảm an toàn; góp phần hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa lễ hội Xuân 2026.

Nội dung kiểm tra tập trung vào các nhóm thực phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và lễ hội, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong chấp hành các quy định của Nhà nước.

Triển khai kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết và lễ hội Xuân 2026

Đoàn kiểm tra cơ sở sản xuất rượu tại xã Vĩnh Tường.

Trong quá trình triển khai, Đoàn kiểm tra làm việc trực tiếp với UBND xã Vĩnh Tường, đánh giá công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm tại cơ sở; kiểm tra thực tế tại một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế.

Triển khai kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết và lễ hội Xuân 2026

Đoàn kiểm tra tại cửa hàng Winmart ở xã Vĩnh Tường.

Thông qua hoạt động kiểm tra, Đoàn công tác sẽ nắm bắt tình hình thực tiễn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; kiến nghị các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; góp phần bảo đảm cân đối cung - cầu, bình ổn thị trường, phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 an toàn, lành mạnh. Kế hoạch kiểm tra được triển khai từ nay đến hết ngày 25/3/2026.

Lê Dũng


Lê Dũng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng An toàn thực phẩm Đoàn kiểm tra liên ngành Dịp tết Phòng chống buôn lậu Nông nghiệp Gian lận thương mại kinh doanh thực phẩm Môi trường Tết nguyên đán Bình ổn thị trường
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long