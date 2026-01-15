Triển khai kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết và lễ hội Xuân 2026

Ngày 15/1, Đoàn kiểm tra liên ngành do các Sở: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường tổ chức kiểm tra tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Đoàn kiểm tra phát biểu tại hội nghị.

Việc triển khai kế hoạch nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; bảo đảm an toàn thực phẩm trong các khâu sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, nhất là sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không bảo đảm an toàn; góp phần hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa lễ hội Xuân 2026.

Nội dung kiểm tra tập trung vào các nhóm thực phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và lễ hội, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong chấp hành các quy định của Nhà nước.

Đoàn kiểm tra cơ sở sản xuất rượu tại xã Vĩnh Tường.

Trong quá trình triển khai, Đoàn kiểm tra làm việc trực tiếp với UBND xã Vĩnh Tường, đánh giá công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm tại cơ sở; kiểm tra thực tế tại một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế.

Đoàn kiểm tra tại cửa hàng Winmart ở xã Vĩnh Tường.

Thông qua hoạt động kiểm tra, Đoàn công tác sẽ nắm bắt tình hình thực tiễn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; kiến nghị các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; góp phần bảo đảm cân đối cung - cầu, bình ổn thị trường, phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 an toàn, lành mạnh. Kế hoạch kiểm tra được triển khai từ nay đến hết ngày 25/3/2026.

Lê Dũng