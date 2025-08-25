Triển khai nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2025-2026

Ngày 25/8, tại phường Hoà Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị Hiệu trưởng trường mầm non và triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT; lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ;, chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non; cán bộ phụ trách giáo dục các xã, phường và hiệu trưởng các trường mầm non khu vực Hoà Bình.

Quang cảnh hội nghị.

Năm học 2024-2025, toàn tỉnh có 1.120 cơ sở giáo dục mầm non với 9.460 nhóm, lớp; huy động 215.680/281.162 trẻ ra lớp, đạt 76,7%, trong đó trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%. Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng được chú trọng, 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ; tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 1,5%, thấp còi 2%, thừa cân béo phì 0,6%. Toàn tỉnh có 9.510 phòng học, cơ bản đáp ứng nhu cầu, trong đó 94,7% phòng kiên cố; 84,5% trường đạt chuẩn quốc gia. Đội ngũ 21.233 cán bộ, giáo viên, trình độ đạt chuẩn trên 97%, bảo đảm tỷ lệ 2,03 giáo viên/nhóm, lớp.

Sau hợp nhất, hệ thống giáo dục mầm non của tỉnh phát triển với quy mô lớn, mạng lưới rộng; tỷ lệ huy động trẻ cao, vượt mức chung cả nước (nhà trẻ 39,9% so với 34,7%; mẫu giáo 98,6% so với 93,7%).

Toàn bộ trẻ học 2 buổi/ngày; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 81,6%, cao hơn mức chung toàn quốc; chất lượng chăm sóc, giáo dục cải thiện, tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi còn 2,2%. Tuy nhiên, ngành vẫn đối mặt thách thức về thiếu và phân bố giáo viên chưa đồng đều; cơ sở vật chất chưa đồng bộ, còn nhiều điểm trường lẻ, phòng học tạm; tỷ lệ ngoài công lập thấp (8,1% so với 20% toàn quốc); tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ còn thấp; cơ sở ngoài công lập thiếu giáo viên; chênh lệch điều kiện chăm sóc giữa các vùng, nhất là miền núi, vùng dân tộc thiểu số.

Các đại biểu chăm chú theo dõi, cập nhật thông tin hội nghị.

Năm học 2025-2026, ngành GD&ĐT tỉnh đặt mục tiêu củng cố, phát triển hệ thống đồng bộ, bền vững; hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp và đẩy mạnh chuyển đổi số. Trọng tâm là triển khai Chương trình GDMN mới với đủ cơ sở vật chất, học liệu, đội ngũ; 100% cán bộ quản lý, giáo viên được tập huấn.

Tỉnh duy trì phổ cập GDMN cho trẻ 3–5 tuổi; nâng tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ; khuyến khích phát triển cơ sở ngoài công lập; chú trọng đào tạo, bổ sung giáo viên; tăng đầu tư cơ sở vật chất vùng khó khăn; hoàn thiện chính sách hỗ trợ trẻ em và giáo viên.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT phát biểu nhấn mạnh định hướng trọng tâm tập trung vào các nội dung: Xây dựng kế hoạch năm học gắn với kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và lộ trình phổ cập GDMN cho trẻ 3–5 tuổi; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong GDMN; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, phòng chống tai nạn thương tích; hình thành nền tảng ngôn ngữ thứ 2 từ GDMN, giúp trẻ em mầm non tiếp cận với tiếng Anh từ sớm, tạo nền tảng cho hội nhập quốc tế.

Hồng Duyên