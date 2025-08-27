Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

{title}
Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 28/8 đến hết ngày 5/9 tại khu vực sảnh 7, nhà Kim Quy, Trung tâm Triển lãm Quốc gia, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội.
Trung tâm Triển lãm Quốc gia - nơi diễn ra Triển lãm Thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 * 2/9/2025) với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Ảnh Hanoimoi.vn
Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc tổ chức Triển lãm thành tựu KT-XH nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tỉnh Phú Thọ tổ chức tham gia không gian Triển lãm thành tựu KT-XH của tỉnh tại khu vực sảnh 7, nhà Kim Quy, Trung tâm Triển lãm Quốc gia, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội.
Không gian triển lãm của tỉnh Phú Thọ với Chủ đề “Phú Thọ - 80 năm vững bước phát triển và hội nhập” tái hiện quá trình xây dựng và phát triển trong dòng chảy lịch sử của ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình trước hợp nhất và tỉnh Phú Thọ hiện nay khi ba vùng địa lý - ba nguồn lực - ba bản sắc văn hóa được hội tụ để phát triển.
Để lan tỏa niềm tự hào dân tộc, khơi dậy khát vọng cống hiến và cùng nhau nhìn lại hành trình lịch sử vẻ vang, tỉnh Phú Thọ trân trọng mời các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể Nhân dân tỉnh nhà dành thời gian đến tham quan không gian Triển lãm thành tựu KT-XH của tỉnh Phú Thọ.
