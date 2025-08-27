Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 28/8 đến hết ngày 5/9 tại khu vực sảnh 7, nhà Kim Quy, Trung tâm Triển lãm Quốc gia, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trung tâm Triển lãm Quốc gia - nơi diễn ra Triển lãm Thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 * 2/9/2025) với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Ảnh Hanoimoi.vn

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc tổ chức Triển lãm thành tựu KT-XH nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tỉnh Phú Thọ tổ chức tham gia không gian Triển lãm thành tựu KT-XH của tỉnh tại khu vực sảnh 7, nhà Kim Quy, Trung tâm Triển lãm Quốc gia, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Không gian triển lãm của tỉnh Phú Thọ với Chủ đề “Phú Thọ - 80 năm vững bước phát triển và hội nhập” tái hiện quá trình xây dựng và phát triển trong dòng chảy lịch sử của ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình trước hợp nhất và tỉnh Phú Thọ hiện nay khi ba vùng địa lý - ba nguồn lực - ba bản sắc văn hóa được hội tụ để phát triển.

Để lan tỏa niềm tự hào dân tộc, khơi dậy khát vọng cống hiến và cùng nhau nhìn lại hành trình lịch sử vẻ vang, tỉnh Phú Thọ trân trọng mời các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể Nhân dân tỉnh nhà dành thời gian đến tham quan không gian Triển lãm thành tựu KT-XH của tỉnh Phú Thọ.

PV


PV

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phú thọ Đất Tổ đền Hùng Quốc khánh 2/9 80 năm Quốc khánh 2/9 Hồ Chí Minh thành tựu việt nam Việt nam
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long