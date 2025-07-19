Trợ cấp hưu trí cho người cao tuổi

Sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động từ 1/7, việc thực hiện Nghị định 176/2025/NĐ-CP về “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội” cũng đang được các xã, phường trên địa bàn tỉnh triển khai tích cực tới người dân một cách kịp thời, đúng quy định.

Thanh niên tình nguyện là lực lượng giúp đỡ, hướng dẫn người cao tuổi kê khai, hoàn thiện hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường

Theo đó, Nghị định 176/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ về “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội” cho người từ đủ 75 tuổi trở lên không hưởng lương hưu, không hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng; hoặc đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí quy định; người đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ. Theo đó, mức hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng là 500.000 đồng. Ngay sau khi Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, đông đảo Nhân dân nhất là những người trong đối tượng được hưởng phấn khởi và vui mừng.

Ngay trong đầu tháng 7, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã có văn bản chỉ đạo các tổ chức đoàn thể liên quan, các khu dân cư triển khai thực hiện Nghị định 176; đồng thời tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn thực hiện với những trường hợp đủ điều kiện theo quy định.

Được hợp nhất từ 3 xã là: Tinh Nhuệ, Lương Nha và Yên Sơn (cũ), xã Yên Sơn (mới) địa bàn rộng, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Ngay sau khi nhận được công văn chỉ đạo của cấp trên, UBND xã đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị định đến các cán bộ, công chức và các khu dân cư. Đồng thời, tập trung tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã và giao cho Phòng Văn hóa - Xã hội khẩn trương rà soát, lập danh sách các đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ cấp.

Đồng chí Trần Duy Hải - Trưởng Phòng Văn hoá - Xã hội xã Yên Sơn cho biết: “Hiện chúng tôi đang rà soát trên địa bàn có bao nhiêu trường hợp nằm trong diện được hưởng chế độ theo Nghị định 176 để hướng dẫn người dân kê khai tại Trung tâm dịch vụ hành chính công”.

Bà Nguyễn Thị Trình năm nay 76 tuổi ở khu Lương Sơn cho biết: “Do không có lương hưu nên khi được cán bộ xã tới tận nhà phổ biến chính sách này, tôi rất vui mừng khi biết bản thân sẽ được nhận trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng, giúp tôi có đồng ra đồng vào, con cháu không phải cho tiền tiêu vặt nữa”.

Cán bộ Phòng Văn hoá - Xã hội xã Yên Sơn tuyên truyền Nghị định 176/2025/NĐ-CP cho bà Nguyễn Thị Trình, khu Lương Sơn.

Hay như trường hợp ông Nguyễn Bá Nhạc năm nay 72 tuổi, ở khu Tân thuộc đối tượng hộ nghèo, không giấu được xúc động, ông chia sẻ: “Cả đời tôi vất vả lam lũ, nay lại được hưởng chế độ trợ cấp hưu trí, tôi không biết nói gì hơn cảm ơn Đảng, Nhà nước đã chăm lo đến người cao tuổi và đối tượng chính sách như tôi. 500 nghìn đồng mỗi tháng, tuy không nhiều, nhưng cũng được 2 yến gạo hoặc cóp nhặt mua ít con giống già vịt chăn nuôi cải thiện đời sống”.

Tại phường Việt Trì, tuy đời sống người dân có cao hơn so với vùng nông thôn, nhưng khi Nghị định 176 được triển khai tới người dân, những người thuộc diện được trợ cấp rất phấn khởi. UBND phường đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn, phối hợp với các khu dân rà soát, lập danh sách đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ cấp; đồng thời hướng dẫn người dân lập hồ sơ, biểu mẫu và tiếp nhận đăng ký, bảo đảm không ai bị bỏ sót. Đến thời điểm này, phường Việt Trì đã nhận được gần 10 hồ sơ.

Cùng với đó, UBND phường chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với các khu phố triển khai, rà soát chặt chẽ, đầy đủ, đúng đối tượng, giải quyết hồ sơ nhanh chóng theo đúng quy định cho người cao tuổi.

Hiện tại, các xã, phường trên địa bàn đang triển khai việc nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công để hỗ trợ người cao tuổi kê khai, hoàn thiện hồ sơ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, theo chính sách mới, không chỉ là một đợt hỗ trợ hành chính, đây là món quà ý nghĩa thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước trong công tác chăm lo người cao tuổi, giúp các người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích. Giúp người dân tin tưởng hơn vào các chính sách an sinh và sự gần gũi, trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Hộ ông Nguyễn Bá Nhạc - sinh năm 1953 ở khu Tân, xã Yên Sơn thuộc đối tượng hộ nghèo được chi trả trợ cấp.

Chính sách trợ cấp hưu trí xã hội theo Nghị định số 176/2025/NĐ-CP không chỉ góp phần cải thiện đời sống vật chất cho người cao tuổi không có lương hưu mà còn thể hiện rõ tính nhân văn trong chủ trương an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, nhất là trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đinh Tú