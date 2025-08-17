Xã hội
Trồng 150 cây xanh tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Ngày 17/8, UBND phường Vân Phú phối hợp với Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng tổ chức hoạt động trồng cây xanh tại khuôn viên khu di tích.

Tham gia buổi trồng cây có đại diện lãnh đạo phường Vân Phú, Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng cùng 100 đoàn viên thanh niên và học sinh của phường.

Trồng 150 cây xanh tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Các đoàn viên, thanh niên và học sinh trên địa bàn phường Vân Phú được nghe giới thiệu về lịch sử, giá trị văn hóa của Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Tại đây, các đoàn viên thanh niên và học sinh đã được nghe giới thiệu về lịch sử, giá trị văn hóa của Khu di tích cũng như được tuyên truyền về ý nghĩa của việc tạo cảnh quan, trồng cây gây rừng và bảo vệ sinh thái và trực tiếp tham gia trồng 150 cây xanh tại khuôn viên Khu di tích.

Trồng 150 cây xanh tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Đại diện lãnh đạo phường Vân Phú tham gia trồng cây.

Trồng 150 cây xanh tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Trồng 150 cây xanh tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Đoàn viên thanh niên, học sinh phường Vân Phú tham gia trồng cây.

Đây là một hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm giáo dục thế hệ trẻ thể hiện tình yêu quê hương, đất nước qua những hành động cụ thể. Đồng thời, góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm, lòng biết ơn, ý thức bảo vệ môi trường và gìn giữ giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc của tuổi trẻ phường Vân Phú.

Linh Nguyễn


Linh Nguyễn

