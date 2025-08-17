Trồng 150 cây xanh tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

{title}
{publish}
{head}
Ngày 17/8, UBND phường Vân Phú phối hợp với Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng tổ chức hoạt động trồng cây xanh tại khuôn viên khu di tích.
Tham gia buổi trồng cây có đại diện lãnh đạo phường Vân Phú, Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng cùng 100 đoàn viên thanh niên và học sinh của phường.
Các đoàn viên, thanh niên và học sinh trên địa bàn phường Vân Phú được nghe giới thiệu về lịch sử, giá trị văn hóa của Khu di tích lịch sử Đền Hùng.
Tại đây, các đoàn viên thanh niên và học sinh đã được nghe giới thiệu về lịch sử, giá trị văn hóa của Khu di tích cũng như được tuyên truyền về ý nghĩa của việc tạo cảnh quan, trồng cây gây rừng và bảo vệ sinh thái và trực tiếp tham gia trồng 150 cây xanh tại khuôn viên Khu di tích.
Đại diện lãnh đạo phường Vân Phú tham gia trồng cây.
Đoàn viên thanh niên, học sinh phường Vân Phú tham gia trồng cây.
Đây là một hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm giáo dục thế hệ trẻ thể hiện tình yêu quê hương, đất nước qua những hành động cụ thể. Đồng thời, góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm, lòng biết ơn, ý thức bảo vệ môi trường và gìn giữ giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc của tuổi trẻ phường Vân Phú.
Linh Nguyễn
baophutho.vn Hòa trong không khí tự hào, phấn khởi chào mừng Quốc khánh 2/9, nhiều quán cafe tại phường Việt Trì đang lan tỏa trào lưu “Cafe yêu nước” bằng...
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/8, ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to.
baophutho.vn Trong kháng chiến chống Pháp, để thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở cách mạng của Xứ ủy Bắc Kỳ, Căn cứ cách mạng Mường Diềm (xưa thuộc xã Trung...
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, có nơi...
baophutho.vn Cùng với cả nước, thời điểm này, xã Xuân Đài đang nỗ lực chạy đua với thời gian để hoàn thành mục tiêu xóa 352 nhà tạm, nhà dột nát cho người...
baophutho.vn Phát huy vai trò là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, những năm qua, Công đoàn Công ty TNHH...
baophutho.vn Xóa rào cản mặc cảm, mở cánh cửa việc làm