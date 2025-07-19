Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã Lập Thạch

{title}
Sáng 19/7, đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã Lập Thạch.
Đồng chí Lương Đức Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã Lập Thạch lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-22030.
Dự kiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lập Thạch lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức trong 2 ngày (ngày 21 và 22/7).
Tại buổi kiểm tra, đồng chí Lê Quang Nghiệp – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lập Thạch đã báo cáo nhanh công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ. Đến thời điểm hiện tại, mọi khâu cho tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã cơ bản được thực hiện theo đúng tiến độ, từ cơ sở vật chất, công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết đến kế hoạch đón tiếp đại biểu. Trong đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội được lực lượng triển khai đảm bảo theo yêu cầu.
Công tác trang trí, khánh tiết cho Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lập Thạch cơ bản được hoàn tất.
Đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội của Đảng bộ xã Lập Thạch, đồng chí Lương Đức Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy xã tiếp tục rà soát kỹ các khâu, nội dung, các điều kiện... trong đó, phải chủ động những phương án xử lý dự phòng khi có diễn biến phức tạp về thời tiết, sự cố về kỹ thuật, an toàn lưới điện, cháy nổ...
Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng về đại hội; chú trọng nắm chắc tình hình chính trị nội bộ, tình hình đại biểu dự đại hội và dư luận nhân dân. Giải quyết có hiệu quả các đơn thư, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, lực lượng để đại hội diễn ra trang trọng, an toàn và thành công rực rỡ, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân.
Hoàng Nga
