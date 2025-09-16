Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Chiều 16/9, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc về tiến độ triển khai, chỉ đạo giải quyết vướng mắc một số dự án giao thông trọng điểm. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra thực địa Dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT 310C đoạn từ QL2C đến QL2B

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc, Dự án Đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai (tuyến phía Bắc), đoạn từ KCN Khai Quang đến đường 36m KCN Bình Xuyên có tổng mức đầu tư gần 679 tỷ đồng, thời gian thực hiện đến hết năm 2026. Đến nay, công tác GPMB mới bàn giao được khoảng 1,6/5,1 km, đạt 32,4%. Khối lượng thi công hoàn thành đạt khoảng 93,1/427,1 tỷ đồng. Tổng vốn đã bố trí cho dự án là 237,2 tỷ đồng, trong đó kế hoạch năm 2025 là 40 tỷ đồng. Giá trị thanh toán đến nay đạt 213,7 tỷ đồng; giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 là 17,3 tỷ đồng. Dự kiến cả năm giải ngân đủ 40 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn chỉ đạo đẩy nhanh công tác bồi thường, GPMB Dự án Đường trục Đông - Tây đô thị Vĩnh Phúc, đoạn từ Tân Phong đi Trung Nguyên

Đối với Dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT 310C đoạn từ QL2C đến QL2B, có tổng mức đầu tư gần 438 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ tháng 3/2021 - 12/2026. Đến nay, vốn đã bố trí 307,5 tỷ đồng, giá trị giải ngân đạt 271,6 tỷ đồng. Riêng năm 2025, giải ngân 26,7/62,5 tỷ đồng, bằng 42,2% kế hoạch. Về tiến độ thực hiện, diện tích đã thu hồi và bồi thường GPMB là 4,8/7,8 ha, đạt 61%. Dự án đã thi công 3/5,8 km, giá trị khối lượng thực hiện đạt 256,2 tỷ đồng.

Dự án Đường trục Đông - Tây đô thị Vĩnh Phúc, đoạn từ Tân Phong đi Trung Nguyên có tổng mức đầu tư 258,3 tỷ đồng. Mặc dù thời gian thực hiện từ năm 2020 - 2025, song đến nay công tác bồi thường, GPMB mới đạt 0,6/7,5 km; tổng giá trị khối lượng hoàn thành là 15,9/170,425 tỷ đồng.

Nhìn chung, phần lớn các dự án đang gặp khó khăn do tính chất bồi thường - GPMB phức tạp, có yêu cầu bố trí tái định cư, trong khi lực lượng cán bộ làm công tác GPMB còn hạn chế. Mặt khác, giá nguyên vật liệu tăng cao, đặc biệt là vật liệu đất đắp, cát xây dựng gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình, bãi tập kết đổ thải vật liệu xây dựng. Công tác giao nhận dự án cấp huyện cũ gặp nhiều khó khăn, tiến độ thực hiện chậm.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc báo cáo tại buổi làm việc

Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc hiện đang triển khai 133 dự án xây dựng và 12 nhiệm vụ, đồ án quy hoạch với tổng vốn trên 40.000 tỷ đồng; tiếp nhận gần 200 dự án từ cấp huyện cũ, kế hoạch vốn trung hạn 2021 – 2025 là 6.484 tỷ đồng. Ban đang chuẩn bị đầu tư 31 dự án, tổ chức thực hiện 61 dự án (50 đang thi công, 11 chưa khởi công). Năm 2025 có 34 dự án hoàn thành, 10 dự án đang/đã thẩm tra, phê duyệt quyết toán. Công tác quy hoạch gồm 1 nhiệm vụ đã quyết toán, số còn lại đang trình, hoàn thiện, điều chỉnh hoặc chờ vốn. Đến 25/8/2025, giải ngân đạt 598,454/2.557,677 tỷ đồng (23,4% kế hoạch). Tuy nhiên, Ban còn gặp khó khăn do thay đổi cơ chế, chính sách và vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng tiến độ dự án.

Lãnh đạo UBND xã Yên Lạc báo cáo công tác giải phóng mặt bằng tại địa phương

Nhấn mạnh các dự án giao thông trọng điểm có ý nghĩa then chốt đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị, các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung, linh hoạt tháo gỡ khó khăn, đặc biệt trong bồi thường, GPMB; vướng ở đâu gỡ ở đó, không để ách tắc kéo dài. Mục tiêu là hoàn thành công tác bồi thường, GPMB đối với 3 dự án giao thông trọng điểm trước tháng 11/2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu kết luận buổi làm việc

Chia sẻ những khó khăn với Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc, đồng chí Vũ Việt Văn đề nghị Ban chủ động tháo gỡ, phối hợp với UBND cấp xã thực hiện công tác bàn giao hồ sơ dự án. Đồng chí cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khảo sát cụ thể trữ lượng đất đắp của các mỏ đất đã được cấp phép và nhu cầu sử dụng đất đắp của các công trình trên địa bàn tỉnh để đánh giá chính xác tình trạng khan hiếm đất đắp; sớm tham mưu, đề xuất triển khai xây dựng, cấp phép hoạt động cho các mỏ đất, đáp ứng trữ lượng cho các công trình trên địa bàn tỉnh; tham mưu xây dựng và tổ chức vận hành hạ tầng các điểm tập kết vật liệu dư thừa theo quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

+ Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đã đi kiểm tra thực tế tiến độ triển khai, chỉ đạo giải quyết vướng mắc của một số dự án công trình giao thông trọng điểm khu vực Vĩnh Phúc.

Văn Cường