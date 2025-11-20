Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp gặp mặt kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Sáng 20/11, Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp tổ chức gặp mặt kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 * 20/11/2025). Dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng Hoàng Văn Lợi - Chính uỷ Binh chủng Tăng Thiết giáp; nguyên lãnh đạo Ban Giám hiệu nhà trường các thời kỳ.

Thiếu tướng Hoàng Văn Lợi tặng hoa chúc mừng Nhà trường nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Trải qua hơn 60 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp đã đào tạo được hàng ngàn cán bộ chỉ huy tham mưu, chỉ huy kỹ thuật Tăng thiết giáp và cán bộ Tăng Thiết giáp cấp phân đội trình độ Đại học cho toàn quân. Đội ngũ cán bộ, giảng viên Nhà trường đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” và Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm vào công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trong năm học 2024-2025, Nhà trường có 5 đồng chí được công nhận Giảng viên giỏi cấp toàn quân, 18 đồng chí Giảng viên giỏi cấp cơ sở; 100% cán bộ, giảng viên, học viên đều tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học.

Thiếu tướng Hoàng Văn Lợi trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua

Ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của nhà trường, Thiếu tướng Hoàng Văn Lợi đề nghị đội ngũ nhà giáo Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp phải đi đầu trong nghiên cứu khoa học quân sự, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên để tạo ra những đột phá về tư duy, phương pháp và mô hình huấn luyện. Mỗi giảng viên trong nhà trường chủ động cập nhật tri thức mới, tích cực tham gia đề tài, sáng kiến, cải tiến học cụ, làm chủ và chuyển hóa nhanh vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại vào giảng dạy.

Đồng thời, phải thể hiện vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, học liệu số, bài giảng điện tử, góp phần xây dựng nhà trường thông minh theo yêu cầu của Binh chủng và Quân đội. Đồng chí yêu cầu Nhà trường tiếp tục chuẩn hoá chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, sát thực tiễn chiến đấu; xây dựng nhà trường chính quy mẫu mực, kỷ luật, đoàn kết, trong sạch vững mạnh.

Lãnh đạo Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp trao chứng nhận Giảng viên cấp cơ sở năm học 2024-2025 cho các cá nhân

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia các phong trào thi đua được Binh chủng khen thưởng và trao danh hiệu Giảng viên giỏi cấp cơ sở năm học 2024-2025 cho 18 đồng chí.

Hoàng Nga