Từ chiến khu cách mạng Anh hùng đến vùng quê đổi mới

Trong những ngày thu lịch sử tại 8 chiến khu cách mạng trên địa bàn tỉnh, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Ngược dòng thời gian, trong những năm tháng gian khó, nơi đây từng là điểm tựa vững chắc cho cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc. Phát huy truyền thống quê hương Anh hùng, các chiến khu xưa đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành những miền quê giàu đẹp, đô thị văn minh.

Khu căn cứ du kích Phục Cổ tại xã Minh Hòa được tôn tạo trở thành Di tích lịch sử cách mạng giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

Về thăm những chiến khu cách mạng anh hùng

Về làng Phục Cổ, xã Minh Hòa - Khu căn cứ du kích nằm trong địa thế lòng chảo, núi rừng bao bọc được lựa chọn là nơi diễn ra các cuộc họp bí mật của Việt Minh, cũng là nơi ra đời tổ chức cơ sở Đảng đầu tiên, đánh dấu mốc son quan trọng trong quá trình phát triển phong trào cách mạng ở huyện Yên Lập (cũ).

Xúc động nhớ lại những năm tháng hào hùng, ông Nguyễn Văn Sơn ở khu Đức Xuân, xã Minh Hòa trân trọng, nâng niu những kỷ vật thời chiến của cha, anh để lại. Ông Nguyễn Văn Liêm - ông nội của ông Sơn cũng là một trong những người có công lớn trong việc quy tụ, tập hợp Nhân dân thành lập Khu căn cứ du kích Phục Cổ. Tiếp nối truyền thống của gia đình, anh trai của ông Sơn là liệt sĩ Nguyễn Viết Ninh tham gia chiến trường khốc liệt Vị Xuyên và đã anh dũng hy sinh.

Tháng 8/1985, liệt sĩ Nguyễn Viết Ninh được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng VTND với lời thề “Sống bám đá, chết hóa đá, thành bất tử” trên báng súng giờ được khắc trang trọng trên bức phù điêu ở Đền thờ liệt sĩ nằm trên điểm cao 468 (Vị Xuyên).

Gian phòng khách của gia đình ông Nguyễn Văn Sơn trưng bày, lưu giữ các tư liệu lịch sử quý giá

Ông Sơn cho biết: “Theo lời kể của cha, sau khi Khu căn cứ du kích Phục Cổ được thành lập, căn nhà sàn của gia đình là nơi cất giấu vũ khí, đạn dược và lương thực, thực phẩm cho dân quân du kích. Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, những người con đều tham gia nhập ngũ và chiến đấu tại các mặt trận. Cá nhân tôi sau khi trở về địa phương cũng may mắn, vinh dự được trao trọng trách quản lý, trông coi Khu di tích lịch sử Phục Cổ để tiếp tục gìn giữ, bảo tồn văn hóa, đồng thời tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ”.

Tháng 6/1945, từ 13 thanh niên ưu tú được giác ngộ ban đầu, căn cứ du kích Phục Cổ được chính thức thành lập. Cùng với căn cứ Vạn Thắng, căn cứ du kích Phục Cổ đã trở thành một trong những địa bàn đầu tiên của lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ. Phối hợp với lực lượng du kích chiến khu Vần - Hiền Lương, ngày 18/8/1945 trung đội du kích Phục Cổ gồm 70 chiến sĩ đã tiến về khởi nghĩa giành chính quyền huyện Yên Lập (cũ).

Hai ngày sau, trung đội du kích Phục Cổ tiếp tục tham gia khởi nghĩa giành chính quyền huyện Cẩm Khê (cũ). Từ đó đóng góp vai trò quan trọng trong cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 giành chính quyền về tay Nhân dân.

Gia đình ông Nguyễn Văn Liêm vinh dự được trao bằng khen “Tổ Quốc ghi công” bởi những đóng góp với phong trào cách mạng tại địa phương

Cũng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Căn cứ cách mạng Mường Diềm tại xã Quy Đức được Ban Cán sự Đảng tỉnh Hòa Bình (cũ) thành lập tháng 4/1945 để thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở cách mạng của Xứ ủy Bắc Kỳ. Đồng chí Phan Lang được cử trực tiếp xây dựng khu Căn cứ cách mạng Mường Diềm với sự giúp đỡ của Nhân dân trong vùng.

Lực lượng cách mạng của khu căn cứ được xây dựng ngày một lớn mạnh trong sự đùm bọc, giúp đỡ tận tình của Nhân dân, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945 tại châu lỵ Chợ Bờ, suối Rút, phố Vãng (tỉnh Hòa Bình cũ) và Mộc Châu (Sơn La).

Dưới sự chỉ huy của ông Đinh Công Đốc, lực lượng cách mạng Mường Diềm đã phát triển thành một tiểu đoàn bộ đội địa phương, cùng Nhân dân đẩy mạnh chiến tranh du kích, góp phần đập tan âm mưu lập "Xứ Mường tự trị” của thực dân Pháp.

Tiếp nối bản hùng ca cách mạng

Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 giành thắng lợi là kết quả của nhiều nhân tố, trong đó nổi bật là Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng suốt chỉ đạo xây dựng và phát huy vai trò của chiến khu làm bàn đạp khởi nghĩa từng phần, giành chính quyền ở từng địa phương, tiến tới tổng khởi nghĩa, giành chính quyền trong cả nước.

Trong những ngày Tháng Tám lịch sử này, chúng tôi về thăm Chiến khu Mường Khói tại xã Đại Đồng được xếp hạng Di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia năm 1993. Khu căn cứ địa cách mạng thời kỳ tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8 năm 1945, thuộc hệ thống chiến khu (Hoà - Ninh - Thanh) do xứ uỷ Bắc kỳ trực tiếp xây dựng và chỉ đạo hoạt động, tại đây xứ uỷ Bắc Kỳ đã mở lớp huấn luyện quân sự tập trung (Trường Sơn du kích kháng Nhật học hiệu).

Kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đại Đồng đã tập trung lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị và đạt được những thành tựu quan trọng. KT-XH có bước phát triển khá, diện mạo nông thôn mới tại vùng quê đổi thay khác biệt với hệ thống hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư. Theo thống kê, thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 63 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 6,2%.

Đồng chí Nguyễn Đức Thuận - Bí thư Đảng ủy xã Đại Đồng cho biết: Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, chúng tôi đang tập trung tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; ứng dụng khoa học, công nghệ nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước. Tập trung phát triển kinh tế theo hướng cơ cấu công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu. Khai thác và phát huy tối đa các nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội.

Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Chủ động đổi mới, sáng tạo, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển. Bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nếu chiến Chiến khu Mường Khói tập trung phát triển nông nghiệp gắn với gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thì tại Chiến khu Ngọc Thanh, nay thuộc phường Xuân Hòa là vùng đất giàu tiềm năng để phát triển công nghiệp, dịch vụ và du lịch bền vững. Với vị trí đắc địa nằm ở cuối dãy núi Tam Đảo, phường Xuân Hòa có hệ thống hạ tầng giao thông huyết mạch nối liền thủ đô và các tỉnh lân cận là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy giao thương, phát triển KT-XH.

Với mức tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 9,0-10% đã thu hút các nguồn lực đầu tư xã hội từ các doanh nghiệp hàng đầu. Trên địa bàn đã hình thành các trung tâm thương mại, siêu thị bán hàng, cửa hàng tiện ích... phục vụ nhu cầu tiêu dùng phong phú của người dân. Khu du lịch Đại lải, Flaminggo Đại Lải resort, Sân golf Đại Lải... là điểm đến lý tưởng cho khách du lịch trong và ngoài nước.

Các vùng chiến khu tận dụng tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho Nhân dân (Ảnh chụp tại khu nghỉ dưỡng Flamingo Đại Lải, phường Xuân Hòa)

Nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua với những móc son chói lọi, những vùng chiến khu cách mạng gian khó nay đã đổi thay từng ngày, cuộc sống ấm no, hạnh phúc hiện hữu trên mỗi nếp nhà, làng quê giàu đẹp, thanh bình và yên ấm. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các địa phương vùng chiến khu đoàn kết, đồng lòng viết tiếp trang sử vẻ vang trên quê hương cách mạng anh hùng.

