Tự hào chiến khu Vần hôm nay

Xã Hiền Lương được hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã Hiền Lương và Xuân Áng (huyện Hạ Hòa cũ). Nơi đây mang đậm dấu ấn lịch sử của Cách mạng tháng Tám với việc thành lập chiến khu Vần, sự ra đời của Đội du kích Âu Cơ với những chiến thắng vang dội, góp phần quan trọng cho cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ năm 2025.

Chiến khu Vần được thành lập từ chủ trương tại Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ là phát triển chiến tranh du kích, xây dựng căn cứ địa chống phát xít Nhật để chuẩn bị tổng khởi nghĩa cho kịp thời cơ. Đây là một trong 7 chiến khu quan trọng trong cả nước, tạo sự liên lạc giữa các chiến khu, làm nên “bàn đạp” cho cuộc tổng khởi nghĩa.

Ngược dòng lịch sử, vào tối 14/5/1945, tại chùa Hiền Lương, trước sự chứng kiến của đông đảo quần chúng, Đội du kích Âu Cơ được thành lập với 33 đội viên. Sau hơn 1 tháng hoạt động, đội du kích đã phát triển lên tới 100 đội viên. Hưởng ứng chủ trương của Đảng phá kho thóc Nhật cứu đói cho dân, Đội du kích Âu Cơ đã bí mật phá kho thóc Nhật ở gần đầm Vân Hội vào ngày 13/6/1945 và thu được hàng trăm tấn thóc, giải quyết nạn đói cho Nhân dân.

Rạng sáng ngày 2/8/1945, đúng theo kế hoạch, mặc dù nước lũ dâng cao nhưng lực lượng vũ trang của Đội du kích Âu Cơ đã phân chia làm các tổ chặn đường tấn công của Nhật, tước khí giới, khiến cho toán quân Nhật tan tác, một số phải bỏ chạy về Yên Bái (cũ)... Đội du kích Âu Cơ đã tạo thế, hỗ trợ cho quần chúng nhân dân nổi dậy giành chính quyền thắng lợi ở hai tỉnh Phú Thọ và Yên Bái (cũ), nay là tỉnh Lào Cai.

Trải qua 80 năm kể từ ngày Cách mạng tháng Tám thành công, vùng đất chiến khu Vần năm xưa - xã Hiền Lương hôm nay đã có nhiều đổi thay trong hành trình phát triển. Bí thư Đảng ủy xã Hiền Lương Nguyễn Ngọc Anh cho biết: Sau sáp nhập, xã có tổng diện tích tự nhiên trên 81km2, 32 khu dân cư với 5.823 hộ, dân số trên 22.000 người. Đảng bộ có trên 1.210 đảng viên, sinh hoạt tại 55 chi bộ. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã đã đoàn kết, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Kinh tế tiếp tục phát triển và chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao; diện mạo nông thôn đổi mới rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 55,5 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,93%; hộ cận nghèo còn 3,75%.

Là địa phương giàu truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng, tiềm năng lợi thế về du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, vị trí địa lý thuận lợi, diện tích tự nhiên được mở rộng, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, xã Hiền Lương có nhiều cơ hội phát triển các ngành kinh tế nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ. Đồng thời, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa khu di tích quốc gia Đền Mẫu Âu Cơ. Phấn đấu đến năm 2030, xã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Ngọc Anh, để đạt các mục tiêu đó cần phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, là động lực của quá trình phát triển, đặc biệt là thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nền hành chính được chuyển từ quản lý sang phục vụ và kiến tạo để phát triển. Bộ máy hành chính tinh, gọn, hiệu quả, gần dân, sát dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn...

Ngọc Tuấn