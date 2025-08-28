Văn hóa
Tự hào Việt Nam

Tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” đã chính thức khai mạc sáng 28/8. Đây là sự kiện văn hóa – chính trị quy mô toàn quốc, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, đại biểu và bạn bè quốc tế.

Triển lãm không chỉ là dịp tôn vinh những thành tựu to lớn của đất nước trong suốt chặng đường 80 năm dựng xây và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà còn là nơi hun đúc niềm tự hào dân tộc, khơi dậy khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ, khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tự hào Việt Nam

Tự hào Việt Nam

Không gian hiện đại, rộng lớn được trang hoàng cờ hoa rực rỡ, tạo không khí trang nghiêm và ấm áp, chào đón hàng nghìn đại biểu, du khách.

Tự hào Việt Nam

Tự hào Việt Nam

Tự hào Việt Nam

Sự hiện diện của nhiều thế hệ từ các cựu chiến binh, cán bộ lão thành đến học sinh, sinh viên đã cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của sự kiện.

Tự hào Việt Nam

Tự hào Việt Nam

Tiết mục nghệ thuật đặc sắc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, khơi dậy niềm tự hào về một dân tộc anh hùng đã làm nên kỳ tích lịch sử.

Tự hào Việt Nam

Tự hào Việt Nam

Những hình ảnh, hiện vật ghi dấu chặng đường gian khổ mà hào hùng, khẳng định vai trò to lớn của Quân đội và Công an nhân dân trong bảo vệ độc lập, chủ quyền và cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Tự hào Việt Nam

Tự hào Việt Nam

Từ phương tiện kỹ thuật đến công nghệ an ninh tiên tiến, tất cả phản ánh quyết tâm xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu mới.

Tự hào Việt Nam

Điểm nhấn về công nghệ số cho thấy sức mạnh nội lực của nền kinh tế Việt Nam, đồng thời thể hiện rõ khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Tự hào Việt Nam

Tự hào Việt Nam

Tự hào Việt Nam

Miền đất Tổ mang đến triển lãm những sắc màu văn hóa truyền thống cùng thành tựu phát triển kinh tế – xã hội, góp phần tạo nên bức tranh đa dạng và giàu bản sắc của các địa phương trên cả nước.

Lê Minh


Lê Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Tự hào việt nam Cách mạng tháng tám triển lãm Quốc khánh 2/9 Đất nước Quốc tế Trung tâm Hạnh phúc Chính trị Khai mạc
