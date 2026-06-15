Từ khoản đầu tư 800.000 USD đến tương lai con tại Mỹ: Vì sao Rural EB-5 được gia đình Việt chú ý năm 2026?

Rural EB-5 đang được nhiều gia đình Việt chú ý trong năm 2026 khi mức đầu tư tối thiểu 800.000 USD gắn với cơ hội mở lộ trình thẻ xanh Mỹ cho cả gia đình. Với phụ huynh có con đang học phổ thông, chuẩn bị du học hoặc đã ở Mỹ theo diện F-1, câu hỏi lớn không chỉ là chi phí, mà là con còn đủ thời gian để bước vào kế hoạch cư trú dài hạn tại Mỹ hay không.

Với 15+ năm kinh nghiệm EB-5 và 200+ gia đình Việt đã đồng hành, Victory Investment Consultants hỗ trợ nhà đầu tư thẩm định dự án Rural EB-5, chuẩn hóa nguồn tiền và xây lộ trình thẻ xanh Mỹ cho con ngay từ đầu.

Con càng gần tuổi 21, kế hoạch thẻ xanh Mỹ càng khó trì hoãn

Với gia đình có con 17-20 tuổi, Rural EB-5 nên được tính sớm vì yếu tố thời gian có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch thẻ xanh của con. Càng gần tuổi 21, con càng có nguy cơ không còn đủ điều kiện đi cùng hồ sơ gia đình nếu quá trình chờ xét duyệt kéo dài.

Áp lực lớn nhất không nằm ở việc cho con sang Mỹ học, mà là con sẽ ở lại bằng cách nào sau khi tốt nghiệp. Visa F-1 chỉ là visa du học, không tự động dẫn đến thẻ xanh. Sau đại học, con vẫn có thể phải phụ thuộc vào OPT, nhà tuyển dụng, H-1B hoặc các lộ trình có tính cạnh tranh cao.

Vì vậy, chuẩn bị sớm không có nghĩa là quyết định vội, mà là giữ thêm quyền chủ động trước khi thời gian trở thành rào cản.

800.000 USD không chỉ là khoản đầu tư, mà là chiến lược cư trú cho con

Khoản đầu tư 800.000 USD không nên được hiểu đơn giản là “chi phí đi Mỹ”. Với nhiều phụ huynh, đây là quyết định tài chính gắn với tương lai của con.

Khác với visa du học, EB-5 nếu đáp ứng điều kiện có thể mở lộ trình thường trú nhân cho cả gia đình. Điều này khiến nhiều phụ huynh xem EB-5 như phương án chủ động hơn, thay vì để tương lai của con phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường lao động Mỹ sau tốt nghiệp.

Rural EB-5 được chú ý vì cơ chế visa dành riêng và lợi thế thời điểm

Theo Visa Bulletin của Bộ Ngoại giao Mỹ, nhóm EB-5 Rural set-aside đang ở trạng thái “Current”. Đây là lý do nhiều nhà đầu tư theo dõi sát Rural EB-5 trong năm 2026.

Điểm đáng chú ý là nhóm Rural có tỷ lệ visa dành riêng 20% trong hệ thống EB-5 set-aside. Trong bối cảnh lịch visa có thể thay đổi theo từng tháng, yếu tố này khiến Rural EB-5 được cân nhắc nhiều hơn so với nhóm EB-5 không dành riêng.

Dù vậy, lợi thế thời điểm không đồng nghĩa với “đường tắt”. Hồ sơ vẫn phải đáp ứng yêu cầu của USCIS về nguồn tiền hợp pháp, dự án đủ điều kiện, khả năng tạo việc làm và quy trình xét duyệt.

Một dự án Rural EB-5 đáng tin phải chứng minh được tiền đi đâu và việc làm tạo ra thế nào

Nhà đầu tư Việt không chỉ quan tâm dự án có hấp dẫn hay không, mà cần biết rõ tiền được dùng vào đâu, ai đứng sau dự án và việc làm được tạo ra bằng cách nào.

Một dự án Rural EB-5 đáng cân nhắc cần có đủ cơ sở kiểm chứng: tư cách Rural/TEA, năng lực Regional Center, kế hoạch tạo tối thiểu 10 việc làm, cấu trúc vốn, tiến độ triển khai và lịch sử hoàn vốn nếu có.

Trong đó, cấu trúc vốn giúp nhà đầu tư hiểu vốn EB-5 đứng ở vị trí nào trong dự án và rủi ro hoàn vốn ra sao. Track record của chủ đầu tư cũng là dữ kiện quan trọng, nhưng không thay thế cho việc đọc kỹ tài liệu pháp lý trước khi quyết định.

Source of Funds: Nút thắt pháp lý khiến doanh nhân Việt cần chuẩn bị sớm

Với nhiều doanh nhân Việt, rào cản của EB-5 không nằm ở khả năng đầu tư, mà ở việc chứng minh nguồn tiền hợp pháp. Tài sản thường đến từ bất động sản, cổ phần công ty, lợi nhuận kinh doanh, thừa kế hoặc tặng cho nên hồ sơ dễ phức tạp.

USCIS yêu cầu dòng tiền phải rõ nguồn gốc, có chứng từ và giải trình nhất quán. Nếu chuẩn bị đúng phạm vi và có luật sư hướng dẫn, nhà đầu tư vẫn có thể chứng minh minh bạch mà không phải phơi bày những thông tin kinh doanh không liên quan.

Gia đình Việt nên chuẩn bị gì trước khi quyết định Rural EB-5?

Trước khi xuống tiền, gia đình nên rà soát 3 điểm: hồ sơ gia đình, nguồn tiền và dự án.

Trước hết, cần xem tuổi của con, kế hoạch học tập, tình trạng visa hiện tại và mục tiêu cư trú tại Mỹ. Tiếp theo, nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ chứng minh nguồn tiền hợp pháp. Cuối cùng, dự án phải được thẩm định kỹ về tư cách Rural/TEA, Regional Center, kế hoạch tạo việc làm, cấu trúc vốn và lịch sử hoàn vốn nếu có.

Với hồ sơ định cư mỹ EB5, đơn vị tư vấn có kinh nghiệm không chỉ giới thiệu dự án, mà còn cần phối hợp luật sư Mỹ, rà soát nguồn tiền và quản trị tiến độ cho cả gia đình.

Đây là lý do nhiều gia đình chọn VICTORY để có một đội ngũ đứng sau điều phối toàn bộ quy trình. Với hơn 15 năm kinh nghiệm EB-5 và hơn 200 gia đình Việt đã đồng hành, VICTORY hỗ trợ nhà đầu tư thẩm định dự án, phối hợp luật sư Mỹ, chuẩn hóa nguồn tiền và theo sát lộ trình từ nộp hồ sơ đến giai đoạn thẻ xanh vĩnh viễn.

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