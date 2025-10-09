Từ sáng kiến nhỏ đến thay đổi lớn

Giữa những triền núi xanh thẳm của xã Tiền Phong, tỉnh Phú Thọ, người dân thường nhắc đến chị Bàn Kim Quy, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong như một tấm gương tiêu biểu trong phong trào “Lao động sáng tạo”. Hàng loạt sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính được công nhận, chị đã góp phần đưa các xã vùng cao chuyển mình mạnh mẽ.

Sinh ra và lớn lên ở vùng cao, chị Bàn Kim Quy - người phụ nữ dân tộc Dao sớm thấm thía sự vất vả của bà con nơi núi rừng xa xôi, nơi mọi thủ tục hành chính hay tiếp cận công nghệ đều còn xa lạ. Chính điều đó thôi thúc chị phải tìm ra những cách làm mới, vừa gần dân, vừa hiệu quả. Năm 2020, chị khởi xướng “Giải pháp nâng cấp Trang thông tin điện tử huyện Đà Bắc”. Đây là một sáng kiến nhỏ nhưng lại tạo bước ngoặt lớn. Lần đầu tiên, người dân vùng cao có thể tra cứu thông tin, thủ tục, văn bản, dịch vụ hành chính công bằng điện thoại di động. Sáng kiến này được đánh giá là sáng kiến có ảnh hưởng cấp tỉnh, mở đường cho việc chuyển đổi số tại miền núi.

Một năm sau, chị tiếp tục ghi dấu với sáng kiến “Giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của công chức, viên chức Văn phòng HĐND và UBND huyện Đà Bắc”. Thay đổi từ những việc tưởng chừng nhỏ nhặt như bố trí nơi tiếp dân, cách giao việc, họp hành đến ứng xử công vụ..., đã giúp xây dựng môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, lan tỏa tinh thần phục vụ Nhân dân trong đội ngũ công chức.

Chị Bàn Kim Quy (người đứng) luôn truyền cảm hứng cho phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” trong đội ngũ cán bộ ở địa phương

Nếu ai từng gặp, tiếp xúc và làm việc với chị Bàn Kim Quy sẽ thấy trong chị hội tụ nét mềm mại của người phụ nữ vùng núi. Nhưng bên trong lại là bản lĩnh, quyết đoán và không ngại đổi mới. Năm 2022, chị khiến nhiều người bất ngờ khi đưa ra sáng kiến “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong điểm danh và quản lý cán bộ, công chức bằng hệ thống camera thông minh”. Mô hình này đã mang đến sự đột phá, tự động hóa việc điểm danh, ghi nhận thời gian làm việc, gắn kết dữ liệu với phần mềm quản lý cán bộ điện tử. Kết quả là năng suất, tính kỷ luật trong bộ máy hành chính ở địa phương tăng rõ rệt, giảm thiểu sai sót thủ công. Sáng kiến đã đánh dấu bước đột phá trong áp dụng công nghệ 4.0 ở một địa bàn còn nhiều khó khăn.

Không dừng lại ở đó, năm 2023 chị tiếp tục đưa ra sáng kiến với mô hình mang tên “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện Đà Bắc (cũ). Theo đó, cán bộ hành chính thực hiện giao dịch điện tử, không ghi chép giấy tờ thủ công; người dân được giải quyết hồ sơ trong ngày, không phải chờ hẹn. Mô hình này giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ gần 30%, tăng sự hài lòng của người dân và tiếp tục được UBND tỉnh công nhận sáng kiến cải cách hành chính cấp tỉnh.

Tháng 7/2025 sau khi huyện Đà Bắc giải thể và xã Tiền Phong mới được thành lập, chị Bàn Kim Quy được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND xã. Dưới sự điều hành của chị, Tiền Phong dần trở thành điểm sáng trong công tác cải cách hành chính với nhiều mô hình, cách làm mới. Tuy vậy, với chị sáng tạo không chỉ nằm ở công nghệ hay mô hình mới. Mà nó nằm ở cách lãnh đạo, cách ứng xử với nhân dân. Do vậy, khi bắt tay vào triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chị đặc biệt chú trọng xây dựng chính quyền thân thiện, duy trì nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, thường xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp với Nhân dân.

Với tinh thần đó, chị trực tiếp chỉ đạo áp dụng cải tiến quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo công khai - minh bạch tại xã Tiền Phong. Mỗi sáng kiến của chị đều bắt đầu từ một câu hỏi rất giản dị: “Làm sao để người dân đỡ đi lại, đỡ chờ, đỡ phiền?”. Nhờ vậy, từ khi triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Tiền Phong không có hồ sơ thủ tục hành chính tồn đọng, quá thời hạn giải quyết. Chị còn truyền cảm hứng thúc đẩy phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ cán bộ ở địa phương.

Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Bàn Kim Quy từ khi còn là Phó Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc cho đến khi làm Chủ tịch UBND xã Tiền Phong, phong trào nuôi cá lồng ở địa phương đã không ngừng được mở rộng

Với những nỗ lực không ngừng ấy đã được ghi nhận. Liên tục 5 năm liền, chị được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; năm 2024 chị được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và được các cấp trao tặng nhiều phần thưởng cao quý khác. Những kết quả nổi bật trên, chị Bàn Kim Quy vinh dự là một trong những tấm gương tiêu biểu được tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I, giai đoạn 2025-2030. Đây không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là sự ghi nhận xứng đáng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm của người cán bộ cơ sở vùng cao.

Giờ đây, giữa vùng đất Tiền Phong đang từng ngày đổi mới, hình ảnh nữ Chủ tịch xã giản dị trong tà áo công vụ, kiên trì với từng sáng kiến nhỏ đã trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần dám nghĩ, dám làm, đổi mới vì dân.

Mạnh Hùng