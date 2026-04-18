Tư vấn định hướng nghề nghiệp - tuyển sinh và kết nối cung - cầu lao động

Ngày 18/4, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh và kết nối cung - cầu lao động tỉnh Phú Thọ năm 2026.

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành, cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, các trường THPT, THCS cùng đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và gần 2.000 học sinh, sinh viên trên địa bàn

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cùng các đại biểu đã tham quan các gian hàng tư vấn của cơ sở đào tạo và doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ hội nghị, tọa đàm tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh và giới thiệu việc làm đã làm rõ nhu cầu nhân lực cũng như thực trạng đào tạo đáp ứng thị trường lao động của tỉnh. Nhiều thỏa thuận hợp tác đã được ký kết, gồm: Chương trình phối hợp về đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực theo nhu cầu doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giữa Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Trung tâm Xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp; hợp tác đào tạo, đặt hàng đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp; hợp đồng cung ứng lao động giữa Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ và các doanh nghiệp.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo chia sẻ một số thông tin về công tác đào tạo nguồn nhân lực tại buổi tọa đàm.

Qua đó, góp phần tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong cung cấp thông tin, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề. Ngoài ra, 30 gian hàng tư vấn của các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp đã trực tiếp cung cấp thông tin về tuyển sinh, tuyển dụng, giúp học sinh, sinh viên tiếp cận cơ hội học tập và việc làm phù hợp.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh, Phú Thọ xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba khâu đột phá, tạo nền tảng để trở thành cực tăng trưởng của vùng Thủ đô và Trung du miền núi phía Bắc, đồng thời phát triển mạnh các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế và đào tạo chất lượng cao.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, đồng chí đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục theo hướng tinh gọn, hình thành các trường trọng điểm; đổi mới chương trình đào tạo theo hướng tăng thực hành, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo; đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp, xây dựng hệ sinh thái “đào tạo - thực tập - việc làm”.

Đồng chí giao Sở Nội vụ sớm hoàn thiện Đề án phát triển nguồn nhân lực, tăng cường dự báo nhu cầu lao động theo từng ngành nghề, trình độ, góp phần kết nối hiệu quả cung - cầu lao động.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại hội nghị.

Đối với các cơ sở giáo dục, cần chủ động rà soát, điều chỉnh ngành nghề đào tạo sát thực tiễn; tăng cường đưa học sinh, sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy, giúp người học nhanh chóng thích ứng với môi trường làm việc hiện đại; đồng thời nâng cao chất lượng tư vấn, hướng nghiệp từ sớm trong nhà trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội, tham gia sâu vào quá trình đào tạo từ xây dựng chương trình, hướng dẫn thực hành đến tuyển dụng, qua đó góp phần thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tiễn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cùng các đại biểu chứng kiến lễ ký kết hợp tác đào tạo, đặt hàng đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp.

Theo thống kê, sau hợp nhất, toàn tỉnh hiện có 5 trường đại học; 29 trường cao đẳng, trung cấp và hơn 40 cơ sở tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Mỗi năm, các cơ sở giáo dục cung ứng khoảng 35.000 lao động đã qua đào tạo cho thị trường. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2025 đạt 73,3%.

Chương trình có ý nghĩa thiết thực, tạo không gian kết nối trực tiếp giữa người học, nhà trường và thị trường lao động; giúp học sinh, sinh viên định hướng nghề nghiệp rõ ràng hơn, đồng thời là cầu nối quan trọng giữa cung và cầu lao động trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ bước vào giai đoạn phát triển mới sau hợp nhất.

Hà Giang - Đức Thiện