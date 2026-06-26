Tu Vũ kiên quyết lập lại trật tự hành lang giao thông

Nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông, lập lại kỷ cương pháp luật trong việc bảo vệ hành lang an toàn các tuyến đường trên địa bàn, UBND xã Tu Vũ đang tập trung thực hiện kế hoạch giải tỏa hành lang giao thông.

Đồng chí Nguyễn Văn Đức - Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh: Các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp thực hiện kế hoạch giải tỏa, lập lại trật tự hành lang giao thông và công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã. UBND xã đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, hành lang an toàn đường bộ, tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục nguyên trạng nhằm bảo vệ và khai thác có hiệu quả công trình giao thông. Từ đó, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp và góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới.

Lực lượng chức năng tuyên truyền các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến tỉnh lộ 317C và 317E.

Xác định đây là nhiệm vụ cấp thiết, xã Tu Vũ đã huy động sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức cũng như toàn thể người dân. Theo Phó Trưởng phòng Kinh tế Nguyễn Văn Hợp, các Bí thư chi bộ, Trưởng khu dân cư cũng phát huy vai trò, có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung đề ra, chịu trách nhiệm trước Thường trực Đảng ủy và UBND xã. Trong đó, chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền để các tổ chức, hộ dân và cá nhân nâng cao ý thức, tự giác thực hiện nếp sống văn minh, không có hành vi lấn chiếm hay tái lấn chiếm lòng, lề đường gây mất mỹ quan và an toàn giao thông đường bộ.

Theo kế hoạch, xã Tu Vũ đồng loạt ra quân giải tỏa các vị trí kinh doanh vật liệu xây dựng, đổ vật liệu xây dựng, kinh doanh phế liệu; biển hiệu, biển quảng cáo treo, đặt không đúng quy định; chiếm dụng lòng, lề đường, vỉa hè để bán hàng, họp chợ; làm lều quán, mái che, mái vẩy, công trình xây dựng trái phép; dỡ bỏ các vị trí xây cơi nới lấn chiếm lòng đường, cản trở và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Kiên quyết giải tỏa chợ tạm lấn chiếm lòng đường, cản trở giao thông; chặt cây, cành cây có nguy cơ đổ, gẫy gây mất an toàn và che khuất tầm nhìn các phương tiện tham gia giao thông.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Đức nhấn mạnh: Kiên quyết lập lại trật tự hành lang giao thông trên địa bàn, đoàn liên ngành của UBND xã sẽ triển khai giải tỏa và xử lý nghiêm các hành vi không đảm bảo an toàn giao thông, lấn chiếm lòng, lề đường tại các tuyến tỉnh lộ 317C (đoạn từ cầu Hoàng Xá đến hết địa phận xã Hoàng Xá cũ), tỉnh lộ 317E (đoạn cầu Đồng Quang đến trụ sở Đảng ủy xã Tu Vũ).

Nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch đề ra, UBND xã chỉ đạo tổ chức tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống Đài truyền thanh xã từ ngày 12/6; thông báo bằng văn bản hoặc qua hệ thống loa truyền thanh đến tổ chức, cá nhân có vi phạm hành lang an toàn giao thông, vận động tự giác tháo dỡ công trình vi phạm. Đặc biệt, tổ chức ra quân kiểm tra, xác định hiện trạng đối với các trường hợp xây dựng công trình vi phạm hành lang an toàn đường bộ; kiên quyết giải tỏa các trường hợp tập kết vật liệu xây dựng, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh tại các vị trí trọng điểm về trật tự an toàn giao thông.

UBND xã sẽ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ theo kế hoạch đề ra. Tăng cường sự phối hợp để kiên quyết giải tỏa, cưỡng chế các trường hợp cố tình không chấp hành, góp phần lập lại trật tự, kỷ cương và đảm bảo an toàn giao thông. Bên cạnh đó, UBND xã sẽ tập trung rà soát, đưa vào danh mục các tuyến đường, đoạn đường cần đầu tư cải tạo, nâng cấp, nhằm tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Minh Tự