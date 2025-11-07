Từ ý thức người dân đến hiệu quả quản lý rừng bền vững

“Nhà có nhiều hay ít cũng đều phải có trách nhiệm giữ rừng như nhau; bất kỳ ai có hành vi xâm hại rừng, dù chỉ là một cây măng cũng phải chịu phạt...”. Điều luật ấy không nằm trong bất kỳ văn bản pháp lý nào mà nó được người dân xóm Bưa Cầu, xã Nật Sơn (tỉnh Phú Thọ) nhất trí đưa vào hương ước của xóm. Một cách làm đơn giản nhưng là biểu hiện sinh động cho tinh thần “toàn dân giữ rừng” đang lan tỏa mạnh mẽ từ cơ sở.

Cán bộ Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pà Cò kiểm tra các khu vực rừng bảo tồn đặc dụng

Khi ý thức người dân trở thành “lá chắn xanh”

Anh Bùi Văn Thí, người dân xóm Bưa Cầu, chia sẻ: Rừng của xóm nằm toàn ở khu vực giáp ranh, xa khu dân cư nên việc bảo vệ rất khó khăn. Từ nhiều năm qua, xóm đã thành lập 4 tổ bảo vệ rừng, mỗi tổ từ 25-30 người túc trực 24/24 tại các lán trông coi. Nhà nào cũng phải có người tham gia, đến lượt nhà ai thì nhà đó cử người tham gia. Việc tuần rừng, gác rừng được duy trì liên tục, không chỉ bằng nghĩa vụ mà bằng tinh thần tự nguyện, tự giác. Từ sự đồng lòng ấy, Bưa Cầu không chỉ giữ được những cánh rừng nguyên sinh xanh mướt mà còn gìn giữ được nền nếp cộng đồng mọi người cùng chung tay bảo vệ tài nguyên của chính mình.

Nếu Bưa Cầu là biểu tượng của sự bền bỉ trong gìn giữ, thì Thầm Luông, xã Quy Đức lại là câu chuyện của sự thức tỉnh và hồi sinh. Anh Lý Văn Tâm, Trưởng xóm Thầm Luông nhớ lại: Trước năm 2011, cả xóm sống nhờ rừng rồi cũng vì rừng mà vi phạm pháp luật. Khi 60/65 hộ dân có người bị truy tố vì chặt phá rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pu Canh. Sau sự kiện ấy, cả bản như bừng tỉnh. Từ đó chúng tôi tự bảo nhau trồng lại, giữ lại từng gốc cây, từng mảnh rừng.

Lực lượng Kiểm lâm phối hợp với lực lượng Công an, quân sự và tổ bảo vệ rừng xã Mai Châu tuần tra, bảo vệ khu vực rừng phòng hộ trên địa bàn

Trên những sườn đồi từng bị đốt trọc, người Thầm Luông cầm dao, cuốc, mang những cây non lên giâm trồng. Anh Lý Văn Tâm cho biết thêm: Không chỉ phủ xanh lại đất, bà con còn mở rộng trồng rừng sản xuất với các loại cây bồ đề, chẩu làm chủ lực, vừa phục hồi rừng tự nhiên, vừa phát triển kinh tế. Đến nay, cả xóm có 700ha rừng. Trong đó, có 460ha là rừng trồng, bình quân mỗi hộ gần 4ha. Với chu kỳ khai thác 6-7 năm, mỗi ha rừng mang lại nguồn thu từ 120-135 triệu đồng, rừng đã biến thành “vàng xanh". Giờ đây chúng tôi coi việc giữ rừng như giữ nhà. Nhờ vậy, giữa đại ngàn Pu Canh, những cây cổ thụ trăm năm tuổi vẫn vững vàng vươn cao minh chứng cho sự đổi thay của cả cộng đồng từng một thời lầm lỡ.

Những cách làm từ cơ sở như ở Bưa Cầu hay Thầm Luông cho thấy khi người dân được trao quyền, được hưởng lợi và tự giác tham gia công tác bảo vệ và phát triển rừng thì rừng trở nên bền vững hơn bao giờ hết.

Phát triển rừng - từ “xanh hóa” đến sinh kế bền vững

Theo Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh, từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực trên toàn địa bàn. Đồng chí Trần Văn Thuận - Phó Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh cho biết: Từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã tham mưu, triển khai kịp thời các văn bản pháp luật, tổ chức hàng chục lớp tập huấn, tuyên truyền về bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR). Cùng với đó, công tác kiểm tra, tuần tra được tăng cường, đặc biệt tại khu vực giáp ranh với tỉnh bạn và các khu rừng phòng hộ trọng điểm. Nhờ vậy, toàn bộ diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng được bảo vệ an toàn tuyệt đối.

Lực lượng Kiểm lâm tỉnh đồng hành cùng với người dân mở rộng diện tích rừng trồng bằng các loại giống cây trồng gỗ lớn

Không chỉ dừng lại ở bảo vệ, công tác phát triển rừng được đẩy mạnh. Toàn tỉnh đã trồng mới 19,5 nghìn ha rừng, đạt 102% kế hoạch. Trong đó, chủ yếu là rừng sản xuất với các giống keo, bạch đàn, bồ đề. Ngoài ra, 5,1 triệu cây phân tán được trồng trên các tuyến đường, khu dân cư, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 43,52%. Chi cục cũng tham mưu hỗ trợ 2.377ha rừng trồng sản xuất gỗ lớn, 206ha rừng phòng hộ, đặc dụng, cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững cho 40,3 nghìn ha rừng.

Đặc biệt, việc gắn phát triển rừng với sinh kế người dân, chi trả dịch vụ môi trường rừng và chuyển hóa rừng gỗ lớn đang tạo động lực kinh tế cho các hộ dân miền núi. Song song đó, Chi cục cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ các địa phương tu sửa 42km đường băng cản lửa, khoán bảo vệ 37.169ha rừng, nghiệm thu và đưa vào sử dụng Trạm Kiểm lâm Xuân Sơn, củng cố năng lực PCCCR “bốn tại chỗ”.

Mặc dù, đạt được những kết quả đáng ghi nhận, nhưng theo đồng chí Trần Văn Thuận thì: Công tác bảo vệ rừng vẫn còn tồn tại đó là phối hợp chưa đồng bộ, quản lý giống cây trồng còn hạn chế, một số nơi để xảy ra cháy rừng nhỏ lẻ. Tuy nhiên, với quyết tâm “ngăn chặn, xử lý nghiêm minh mọi hành vi xâm hại đến rừng”, cùng sự vào cuộc của toàn dân thì công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh vẫn đang khẳng định được những bước tiến mới.

Từ những cánh rừng sản xuất đến khu bảo tồn thiên nhiên, màu xanh đang trở lại. Đó không chỉ là thành quả của chính sách, mà là kết tinh của ý thức, trách nhiệm và niềm tin rằng giữ rừng là giữ lấy cuộc sống hôm nay và mai sau.

Mạnh Hùng