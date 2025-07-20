Văn hóa - Xã hội
Tuổi trẻ Phú Thọ ra quân “Ngày chủ nhật xanh” với nhiều hoạt động ý nghĩa

Ngày 20/7, tại 148 xã, phường trên địa bàn toản tỉnh, BTV Tỉnh đoàn Phú Thọ chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn đồng loạt ra quân “Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh lần thứ IV năm 2025”. Đây là hoạt động trọng tâm trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay, thể hiện rõ vai trò xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng quê hương.

Tuổi trẻ Phú Thọ ra quân “Ngày chủ nhật xanh” với nhiều hoạt động ý nghĩa

ĐVTN xã Bao la, tỉnh Phú Thọ ra quân “Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh lần thứ IV năm 2025”/.

Với tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm cao, ngày ra quân đã thu hút hơn 5.100 đoàn viên, thanh niên tham gia, thực hiện 452 công trình và đồng loạt triển khai nhiều phần việc cụ thể, thiết thực như: Tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh; trồng cây xanh, trồng hoa ven đường; xây dựng tuyến đường hoa, tuyến đường thanh niên tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp.

Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn còn tổ chức sửa chữa, chỉnh trang nhà văn hóa, trường học, nghĩa trang liệt sĩ; hỗ trợ ngày công xây, sửa nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Đồng thời, tích cực hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa và duy trì các mô hình phân loại rác thải nhựa, mô hình phân loại rác tại nguồn.

Tuổi trẻ Phú Thọ ra quân “Ngày chủ nhật xanh” với nhiều hoạt động ý nghĩa

ĐVTN xã Dân Chủ, tỉnh Phú Thọ ra quân, dọn dẹp, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn xã.

Không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan đô thị và nông thôn, các hoạt động trong khuôn khổ Ngày Chủ nhật xanh lần thứ IV còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Tuổi trẻ tiên phong, tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường sống và tạo dựng hình ảnh quê hương Phú Thọ ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp.

