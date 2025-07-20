Tuổi trẻ Phú Thọ ra quân “Ngày chủ nhật xanh” với nhiều hoạt động ý nghĩa

{title}
{publish}
{head}
Ngày 20/7, tại 148 xã, phường trên địa bàn toản tỉnh, BTV Tỉnh đoàn Phú Thọ chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn đồng loạt ra quân “Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh lần thứ IV năm 2025”. Đây là hoạt động trọng tâm trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay, thể hiện rõ vai trò xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng quê hương.
ĐVTN xã Bao la, tỉnh Phú Thọ ra quân “Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh lần thứ IV năm 2025”/.
Với tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm cao, ngày ra quân đã thu hút hơn 5.100 đoàn viên, thanh niên tham gia, thực hiện 452 công trình và đồng loạt triển khai nhiều phần việc cụ thể, thiết thực như: Tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh; trồng cây xanh, trồng hoa ven đường; xây dựng tuyến đường hoa, tuyến đường thanh niên tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp.
Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn còn tổ chức sửa chữa, chỉnh trang nhà văn hóa, trường học, nghĩa trang liệt sĩ; hỗ trợ ngày công xây, sửa nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Đồng thời, tích cực hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa và duy trì các mô hình phân loại rác thải nhựa, mô hình phân loại rác tại nguồn.
ĐVTN xã Dân Chủ, tỉnh Phú Thọ ra quân, dọn dẹp, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn xã.
Không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan đô thị và nông thôn, các hoạt động trong khuôn khổ Ngày Chủ nhật xanh lần thứ IV còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Tuổi trẻ tiên phong, tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường sống và tạo dựng hình ảnh quê hương Phú Thọ ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp.
Bảo Thoa
baophutho.vn Thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là bước tiến quan trọng nhằm xây dựng chính quyền phục vụ, đồng...
Sau sắp xếp bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục được thực hiện chế độ tiền lương, trong đó có nâng lương và các loại phụ cấp đã hưởng.
Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam vừa chính thức được thành lập và có buổi ra mắt tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đại hội lần thứ nhất của Hiệp hội nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu Ban Chấp...
baophutho.vn Trong nhịp sống hối hả luôn có những câu chuyện đẹp lặng lẽ diễn ra. Đó là câu chuyện về những con người bình dị, chọn cho mình một lối đi đầy...
baophutho.vn Chiến tranh lùi xa nhưng hậu quả vẫn ẩn hiện trong nhiều gia đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Thầm lặng đằng sau nỗi đau ấy là những người...
Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10/8/1961-10/8/2025), Trung tâm Truyền thông Cộng đồng Môi trường giới thiệu đến công chúng cuốn sách “Chia sẻ và Tỉnh thức”.
baophutho.vn Từ đường tỉnh 435, xe chúng tôi rẽ hướng trái, len lỏi gần chục km trên lối hẹp trước đây là đường rừng rồi chạy qua chiếc cầu treo bắc ngang...
baophutho.vn Ngày 20/7, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hoà Bình đã đến thăm hỏi gia đình có nạn nhân bị nạn trong vụ chìm tàu ở Quảng Ninh.
baophutho.vn Sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động từ 1/7, việc thực hiện Nghị định 176/2025/NĐ-CP về “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi...
baophutho.vn Ngay khi vận hành bộ máy hành chính mới, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã bắt tay vào triển...
baophutho.vn 6 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận 5 vụ đuối nước, khiến 11 người tử vong. Trước thực trạng đáng lo ngại, lực lượng Cảnh sát...
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn