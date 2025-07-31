Tuyến đường liên xã Văn Miếu - Khả Cửu xuống cấp nghiêm trọng

Tuyến đường từ xã Văn Miếu đi xã Khả Cửu dài hơn 20km kết nối 4 xã cũ là Văn Miếu, Khả Cửu, Đông Cửu và xã Thượng Cửu từ lâu đã xảy ra tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Đây là tuyến đường giao thông chính phục vụ nhu cầu đi lại và phát triển kinh tế của gần 2000 hộ dân. Tuy nhiên tình trạng xuống cấp của tuyến đường trong suốt thời gian dài đang là nỗi ám ảnh thường trực đối với người dân nơi đây.

Hàng loạt “ổ voi” như cái bẫy đối với người tham gia giao thông trên tuyến đường liên xã Văn Miếu - Khả Cửu.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên tuyến đường này hiện đang xuất hiện dày đặc “ổ trâu”, “ổ voi”, các phương tiện phải tìm đủ hướng đi để tránh vị trí hố sâu; có những vị trí sụt lún tạo thành hố nước lớn sau mưa, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Nhiều thời điểm các phương tiện qua đây phải dừng lại để nhờ trợ giúp, gây ra tình trạng ách tắc cục bộ. Tình trạng này đã kéo dài ảnh hưởng lớn đến đời sống và công việc của người dân.

Tuyến đường liên xã Văn Miếu - Khả Cửu thường xuyên có xe trọng tải lớn lưu thông nên tình trạng xuống cấp ngày càng nghiêm trọng.

Anh Chu Tuấn Kiên, lái xe tải cho biết: Bản thân tôi chưa thấy tuyến đường nào xấu và xuống cấp như tuyến Văn Miếu - Khả Cửu. Hơn chục km mà rất nhiều “ổ trâu”, “ổ voi”, khó điều khiển phương tiện; nhiều khi gặp xe ngược chiều không có chỗ tránh, đặc biệt nguy hiểm đối với các phương tiện là xe máy vì đường trơn, xe hay bị trượt ngã xuống đường.

Tình trạng xuống cấp từ lâu đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân và nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn giao thông luôn thường trực mỗi khi lưu thông trên tuyến đường này. Chính quyền địa phương đã nhiều lần đề xuất, kiến nghị cấp trên quan tâm, đầu tư nâng cấp tuyến đường nhưng do nguồn lực hạn chế, việc sửa chữa đến nay vẫn chỉ thực hiện được vài đoạn nhỏ.

Vào ngày mưa, việc đi lại càng trở nên khó khăn và nguy hiểm.

Những “ổ voi” chiếm gần hết phần lòng đường.

Trao đổi với phóng viên, ông Đinh Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Khả Cửu chia sẻ: Hiện nay, đoạn đường từ xã Văn Miếu đi xã Khả Cửu (xã Thượng Cửu cũ) dài khoảng 15km chưa được đầu tư nâng cấp và đang trong tình trạng xuống cấp trầm trọng. Đảng bộ, chính quyền và đặc biệt là Nhân dân xã Khả Cửu mong muốn Đảng và Nhà nước, tỉnh quan tâm, huy động nguồn lực để đầu tư cải tạo, sửa chữa và làm mới tuyến đường để người dân đi lại đỡ vất vả.

Khả Cửu là một trong các xã miền núi còn nhiều khó khăn, việc tuyến đường xuống cấp trong thời gian dài ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của Nhân dân. Với vai trò là trục giao thông chính kết nối các xã miền núi, việc sớm cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên xã Văn Miếu - Khả Cửu là yêu cầu cấp bách để đảm bảo đời sống Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

