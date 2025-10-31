Tuyên truyền, hướng dẫn cho 300 hộ kinh doanh về chuyển đổi mô hình quản lý thuế

Ngày 31/10, tại xã Thanh Sơn, Thuế cơ sở 5 tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xoá bỏ thuế khoán”; hoá đơn khởi tạo từ máy tính và giới thiệu, hướng dẫn ứng dụng eTax Mobile. Tham dự hội nghị có 300 hộ kinh doanh cùng đại diện chính quyền địa phương trong khu vực và các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng.

Các hộ kinh doanh tham gia tập huấn chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế khi xoá bỏ thuế khoán.

Các hộ kinh doanh đã được giới thiệu Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”; hướng dẫn quy định về hóa đơn điện tử, hóa đơn khởi tạo từ thiết bị điện tử đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; giới thiệu về giải pháp hóa đơn điện tử và phần mềm bán hàng tích hợp hóa đơn...

Theo đại diện Thuế cơ sở 5, hội nghị lần này diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa quan trọng, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 3389/QĐ-BTC phê duyệt Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”.

Việc xóa bỏ hình thức thuế khoán đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mang nhiều ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế tư nhân cũng như trong quản lý nhà nước. Hộ kinh doanh tự kê khai và nộp thuế theo doanh thu thực tế, giúp phản ánh đúng năng lực kinh doanh và đảm bảo nguyên tắc trong Luật Quản lý thuế là “Người nộp thuế tự khai, tự nộp, tự chịu trách nhiệm”.

Đồng thời, động viên sự tham gia, tinh thần trách nhiệm của người nộp thuế với cộng đồng, đất nước thông qua việc nộp thuế dựa trên cơ sở kết quả kinh doanh. Đây là bước đi quan trọng trong cải cách chính sách thuế, nhằm tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, hiện đại, phù hợp với xu thế chuyển đổi số và quản lý thuế điện tử hiện nay.

Quang cảnh hội nghị

Trong khuôn khổ hội nghị, các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng đã hướng dẫn việc kê khai và nộp thuế điện tử qua ứng dụng eTax Mobile, cung cấp các giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, giải pháp hỗ trợ người nộp thuế trong quá trình chuyển đổi từ phương thức nộp thuế khoán sang thực hiện nộp thuế theo phương pháp kê khai...

Hội nghị cũng dành thời gian cho hoạt động đối thoại, trao đổi trực tiếp giữa cơ quan thuế và các hộ kinh doanh. Nhiều câu hỏi liên quan đến quy trình kê khai, sử dụng hóa đơn điện tử, chính sách pháp luật thuế được đặt ra và được giải đáp cụ thể.

Đại diện cơ quan Thuế cơ sở 5 cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng người nộp thuế trong quá trình thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý, bảo đảm thuận lợi, công khai và minh bạch.

Hồng Trung